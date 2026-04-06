Coup de tonnerre au PSG : Le Barça offre Gavi à Luis Enrique

Soucieux de renforcer son milieu de terrain pour la saison prochaine, Luis Enrique, coach du PSG, pourrait voir débarquer Gavi en provenance du Barça lors du mercato estival qui s’ouvre dans deux mois.

Mercato PSG : Le Barça ouvre la porte pour Gavi

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Gavi semblait intouchable au FC Barcelone il y a encore un an. Mais sa fragilité physique semble avoir fait changer la donne. D’après les informations de Fichajes, le FC Barcelone pourrait désormais envisager un départ du milieu de terrain de 21 ans cet été. Luis Enrique apprécie fortement le profil du jeune international espagnol.

L’ancien entraîneur du Paris SG connaît Gavi pour l’avoir suivi de près en sélection. Son intensité et sa technique correspondent à la philosophie de jeu du technicien catalan. Luis Enrique veut un milieu capable de presser et de créer, tout le profil de Gavi. Le Paris Saint-Germain surveille attentivement l’évolution de la situation. Une offre pourrait être formulée dès l’ouverture du mercato.

Tout dépendra de la position finale du FC Barcelone. Et selon le site espagnol, les dirigeants barcelonais ne seraient pas forcément opposés au départ du joueur qui n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Le dossier pourrait donc rapidement s’accélérer dans les prochaines semaines. Mais il faudra y mettre le prix.

Le Barça réclame 75M€ pour Gavi

Un départ vers le Paris Saint-Germain offrirait un nouveau défi à Gavi. Le natif de Los Palacios y Villafranca pourrait retrouver du temps de jeu et de la confiance sous les ordres d’un entraîneur qui l’apprécie énormément. De son côté, le FC Barcelone attendrait au moins 75 millions d’euros pour laisser partir son numéro 6 l’été prochain.

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Pour le moment, le protégé de Hansi Flick n’est pas considéré comme intouchable en raison de son irrégularité à cause des blessures. Si le PSG arrive donc avec le chèque, qui correspond à ce que réclame le club culé, Gavi pourrait rejoindre l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Affaire à suivre…