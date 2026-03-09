Mercato OM : Feu vert pour un transfert à 15 M€

Le technicien de l’OM, Habib Beye pousse pour un transfert à 15 M€, une surprise encore possible à Marseille.

Mercato OM : Habib Beye veut relancer un flop

Habib Beye redonne du sourire à une recrue de l’OM. Depuis l’arrivée du coach sénégalais sur la Canebière, certains changements sont entrain d’être observés. Des surprises sont attendues lors du prochain mercato estival.

Pablo Longoria a déjà quitté ses fonctions et Mehdi Benatia pourrait également partir à la fin de la saison. Malgré la victoire précieuse obtenue sur la pelouse du Toulouse FC, l’Olympique de Marseille traverse un sale temps. Pour relancer la machine, Habib Beye s’est fixé plusieurs priorités, aussi bien collectives qu’individuelles. L’une d’elles est de relancer Benjamin Pavard.

Très critiqué ces derniers mois, l’ancien roc du Bayern Munich change de veste. Il commence par retrouver sa forme. L’Inter Milan a fixé l’option d’achat à 15 millions d’euros. Contrairement aux rumeurs évoquant une décision déjà prise de ne pas lever cette clause, L’Équipe affirme que rien n’est encore tranché en interne.

Avec les problèmes physiques de Nayef Aguerd et les performances irrégulières de Leonardo Balerdi, Pavard pourrait bien s’imposer à Marseille d’ici la fin de saison. Son match solide face au Toulouse FC samedi soir a d’ailleurs renforcé l’idée qu’un retournement de situation reste possible à Marseille. Habib Beye pourrait bien tenter ce pari à 15 millions d’euros.

