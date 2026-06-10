Mercato OL : Un contretemps inquiétant pour Jonathan David

L’OL pousse pour rapatrier Jonathan David en Ligue 1. La Juventus est favorable à un prêt, mais temporise en raison de la Coupe du monde.

Mercato : L’OL sollicite le prêt de Jonathan David de Juventus

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À la recherche d’un avant-centre après le retour d’Endrick au Real Madrid, l’OL vise Jonathan David. L’ancien buteur du LOSC connaît bien la Ligue 1 où il a joué cinq saisons de suite, d’août 2020 à juillet 2025. De plus, il est réclamé à Lyon par son ancien entraîneur à Lille, Paulo Fonseca.

N’ayant pas réussi son adaptation à Turin, le joueur de 26 ans ne serait pas contre un retour en France pour se relancer. La Vieille Dame est également encline à une porte de sortie, sous la forme d’un prêt. Elle serait même prête à prendre en charge une partie du gros salaire de son avant-centre.

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Ce qui est une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas les moyens de lui verser 900 000 d’euros par mois. Mieux, la Juventus penche vers un prêt avec une option d’achat, selon les informations de Marco Contero, journaliste pour Tuttomercatoweb. Une deuxième option qui peut intéresser l’OL.

La Juve temporise pour David, rendez-vous après le Mondial

Toutefois, la Direction turinoise aurait décidé de prendre son temps avant d’entrer en négociations avec le club rhodanien. Elle veut observer Jonathan David à la Coupe du monde avant de prendre la décision sur son avenir, à en croire la source.

Si l’international canadien (77 sélections, 39 buts) fait une bonne campagne au Mondial, il pourrait attirer plus de prétendants. par conséquent, le club turinois pourrait monter les enchères. Arrivé à Turin librement, il y a un an, l’ancien Dogue est évalué à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Il est sous contrat jusqu’en juin 2030, soit pour quatre ans encore.

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En dehors d’un prêt, l’Olympique Lyonnais ne pourra pas s’offrir Jonathan David, compte tenu de ses finances dans le rouge.