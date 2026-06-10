Mercato Stade Rennais : Une machine à but s’éloigne de Rennes  

Le Stade Rennais est sur le point de perdre une cible prioritaire. Un club allemand fonce aussi sur le buteur.

Mercato Stade Rennais : Hoffenheim menace Rennes !

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L’Allemagne attaque, le Stade Rennais tremble. Le club breton convoite Zuriko Davitashvili, l’ailier percutant de l’ASSE pour ce mercato estival. Mais un concurrent de poids bouscule ce dossier. Il s’agit du club allemand Hoffenheim.

De nombreux prétendants tournent autour de Davitashvili. Retenu à Saint-Étienne l’été dernier, l’international géorgien prépare désormais ses valises. Un départ semble inévitable. Il faut dire que l’ailier stéphanois sort d’une saison remarquable, une aventure intense où il a brillé malgré les difficultés collectives de son équipe.

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Davitashvili a porté l’attaque des Verts. Comment ? Grâce à ses performances XXL et son réalisme redoutable devant le but. Ses statistiques sont impressionnantes : 14 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Devenu le joueur le plus décisif de l’effectif, le Géorgien représente aujourd’hui l’une des plus fortes valeurs marchandes du club forézien.

Rennes observe la situation depuis de longs mois. Les recruteurs bretons cherchent un profil spécifique : un ailier rapide, créatif et percutant. Davitashvili a les atouts pour s’imposer au Roazhon Park. Son expérience du football français plaît aux dirigeants rennais. Le dossier semblait en bonne voie, mais l’irruption d’un rival allemand change la donne.

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La menace est venue de Bundesliga. Hoffenheim a concrètement bougé en se renseignant sur le joueur. Le club allemand adore son profil explosif. Pour Davitashvili, l’Allemagne offre deux arguments solides : la Bundesliga et la Ligue Europa. De quoi faire réfléchir le joueur, également courtisé en Turquie, en Grèce et au Portugal. Pour le Stade Rennais, cette concurrence complique l’affaire.