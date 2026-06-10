Mercato OM : Gros coups, le transfert d’un roc déjà bouclé ?  

Un défenseur français force son départ de West Ham en Angleterre. La direction de l’OM veut passer à l’attaque pour le recruter pendant ce mercato estival.

Mercato OM : Un roc français sur le départ, l’occasion en or pour Marseille

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Le divorce semble consommé, et l’OM veut en profiter. Jean-Clair Todibo a les atouts pour renforcer la défense olympienne cet été. Actuellement bloqué à West Ham, le défenseur central exige son départ.

Cette rupture offre une seconde chance inattendue à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen cherche activement à rebâtir son arrière-garde, une priorité conditionnée par les futures ventes. En janvier dernier, une première tentative marseillaise avait échoué. Les Hammers luttaient alors pour leur maintien en Premier League, et le joueur, tout comme ses dirigeants, avait repoussé les avances de Marseille.

Mais la situation a totalement changé. Selon les révélations du média spécialisé Claret and Hugh, les relations sont glaciales entre Jean-Clair Todibo et son entraîneur, Nuno Espírito Santo. Le défenseur français refuse catégoriquement de rejouer sous les ordres du technicien portugais. Ce clash a brisé la confiance mutuelle, poussant le club londonien à placer l’ancien Toulousain sur la liste des transferts.

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Pour s’en débarrasser rapidement, West Ham se montre très raisonnable. Les dirigeants anglais réclament une somme dérisoire par rapport à leur investissement initial. Recruté définitivement pour 42 millions d’euros en juillet 2025 après un prêt réussi, le joueur est désormais bradé. Son prix oscille maintenant entre 13 et 18 millions d’euros.

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À 26 ans, le natif de Cayenne représente une opportunité sur le marché. Il apporte avec lui une solide expérience européenne, acquise en Ligue 1 et à l’étranger. Son profil correspond aux besoins de Marseille, qui doit compenser le départ de Benjamin Pavard et gérer l’incertitude autour de Leonardo Balerdi, actuellement blessé et annoncé sur le départ. Le directeur sportif Grégory Lorenzi devra agir. Avec un budget serré cet été, Marseille ne peut pas laisser passer une telle occasion.