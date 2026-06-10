Mercato : C’est officiel, une vague de départs annoncée au PSG

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Luis Campos
© Photo : Luis Campos du PSG
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Plusieurs jeunes joueurs du PSG de la génération 2008, dont Mathis Jangeal, ont partagé ces dernières heures le dernier son du rappeur RDN intitulé « Prêt à partir ». Un teasing en rapport avec leur avenir au Paris Saint-Germain ?

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Demi-finaliste de la Youth League, la génération 2008 du PSG a remporté cette année la Coupe Gambardella, 35 ans après la dernière victoire du club dans la compétition. Ce samedi 13 juin, au stade Paul-Debrésie de Saint-Quentin, les U19 du PSG affronteront Clermont en finale du championnat national U19. Il sera temps ensuite pour les joueurs de la génération 2008 du Paris Saint-Germain de faire un choix pour leur avenir.

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Certains ont reçu une proposition de premier contrat professionnel de la part du club, mais sont aussi très courtisés en France comme à l’étranger. La tendance est ainsi au départ pour Mathis Jangeal, Emmanuel Mbemba ou encore Aymen Assab, annoncé proche de Monaco.

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Et alors que leur avenir est en ce moment sur toutes les lèvres, ces trois joueurs ont partagé ces dernières heures en story Instagram le dernier son du rappeur RDN intitulé « Prêt à partir ». Un son dont le clip vient tout juste de sortir.

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Dans l’extrait qu’il a partagé sur Instagram, Jangeal a notamment choisi ce passage : « Ils croyaient pas en nous rappelle toi, toi tu doutais de moi maintenant tu me suces la b*te ». Un message subtile adressé à la direction du Paris Saint-Germain ou un teasing de leur futur départ ? Difficile de ne pas le voir ainsi. À noter que l’ailier Elijah Ly l’a lui aussi partagé sur Instagram.

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Des stories qui ne sont plus disponibles ce mercredi, ayant toutes été supprimées par leurs auteurs suite à la vague des messages négatives de supporters du club de la capitale.

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