Mercato : C’est officiel, une vague de départs annoncée au PSG

Plusieurs jeunes joueurs du PSG de la génération 2008, dont Mathis Jangeal, ont partagé ces dernières heures le dernier son du rappeur RDN intitulé « Prêt à partir ». Un teasing en rapport avec leur avenir au Paris Saint-Germain ?

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Demi-finaliste de la Youth League, la génération 2008 du PSG a remporté cette année la Coupe Gambardella, 35 ans après la dernière victoire du club dans la compétition. Ce samedi 13 juin, au stade Paul-Debrésie de Saint-Quentin, les U19 du PSG affronteront Clermont en finale du championnat national U19. Il sera temps ensuite pour les joueurs de la génération 2008 du Paris Saint-Germain de faire un choix pour leur avenir.

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Certains ont reçu une proposition de premier contrat professionnel de la part du club, mais sont aussi très courtisés en France comme à l’étranger. La tendance est ainsi au départ pour Mathis Jangeal, Emmanuel Mbemba ou encore Aymen Assab, annoncé proche de Monaco.

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Et alors que leur avenir est en ce moment sur toutes les lèvres, ces trois joueurs ont partagé ces dernières heures en story Instagram le dernier son du rappeur RDN intitulé « Prêt à partir ». Un son dont le clip vient tout juste de sortir.

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Dans l’extrait qu’il a partagé sur Instagram, Jangeal a notamment choisi ce passage : « Ils croyaient pas en nous rappelle toi, toi tu doutais de moi maintenant tu me suces la b*te ». Un message subtile adressé à la direction du Paris Saint-Germain ou un teasing de leur futur départ ? Difficile de ne pas le voir ainsi. À noter que l’ailier Elijah Ly l’a lui aussi partagé sur Instagram.

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