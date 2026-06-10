Mercato PSG : Un génie portugais rend fou Luis Enrique  

Les dirigeants du PSG accélèrent pour un phénomène portugais en vue du mercato estival. Les Anglais demandent 92 millions d’euros.

Mercato : 92 M€, le PSG prépare un coup XXL au milieu !

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Le PSG s’active déjà pour le mercato estival après la C1. Quelques jours seulement nous séparent de l’ouverture officielle des portes du marché des transferts, et le club parisien prépare certains coups. Le coach Luis Enrique veut renforcer notamment son milieu de terrain.

Les recruteurs visent au moins un renfort par ligne. Doubles champions d’Europe en titre, les Parisiens possèdent les arguments pour séduire les meilleurs. Luis Enrique vise l’hégémonie européenne. Pour décrocher une troisième Ligue des Champions, l’Espagnol cible les plus grands talents de la planète.

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Le dossier Julian Alvarez fait rêver le Paris SG. L’attaquant de l’Atlético de Madrid figurait en bonne place sur les tablettes parisiennes. Le champion du monde argentin ne rejoindra pas la capitale française pour autant. D’autres projets guident sa carrière. Le Real Madrid souhaite l’enrôler contre un chèque colossal de 150 M€. Le Barça aussi lui fait des yeux doux.

C’est au milieu de terrain que le PSG s’apprête à frapper un grand coup. Selon les révélations de TEAMtalk, les dirigeants parisiens suivent de très près Mateus Fernandes. Le jeune prodige portugais a explosé cette saison sous les couleurs de West Ham. En rejoignant Paris, le crack de 21 ans retrouverait ses compatriotes Vitinha et João Neves, facilitant ainsi son intégration.

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Le dossier s’annonce toutefois complexe et onéreux. Le média britannique évoque une indemnité de transfert avoisinant les 92 M€. De plus, la concurrence s’organise activement en Premier League. Manchester United apprécie le profil du joueur et prépare déjà une offre concrète pour doubler le Paris Saint-Germain.