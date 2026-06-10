Mercato ASSE : Ça s’accélère, Ivan Gazidis négocie un deal XXL !  

Le jeune crack de l’ASSE, Lucas Stassin croule sous les offres cet été. Un nouveau prétendant débarque pour le déloger de Saint-Étienne.

Mercato ASSE : Braga prépare une offre pour Lucas Stassin

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Lucas Stassin s’éloigne à grands pas de l’ASSE. Les Verts, condamnés à rester en Ligue 2 à l’issue de cette saison 2025-2026, ne pourront pas retenir leur attaquant belge cet été. Le club du Forez doit se résoudre à le vendre. L’objectif est de réaliser une plus-value XXL sur un joueur acheté 10 M€ en 2024. Grâce à ses bonnes prestations récentes, Kilmer Sports Ventures espère ainsi renflouer les caisses.

À 21 ans, l’avant-centre refuse de stagner à l’échelon inférieur. Non retenu par Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges, le joueur retrouve le sourire puisque les courtisans se bousculent déjà. Le FC Porto, sacré champion du Portugal, a entamé des discussions avancées avec lui.

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Mais les Dragons ne sont plus seuls sur le coup. Le natif de Braine-le-Comte, lié à l’ASSE jusqu’en 2028, attise les convoitises de toute la Liga Portugal. Selon le quotidien A Bola, le Sporting Braga s’est également positionné sur le dossier du numéro 9 stéphanois. Cette formation portugaise prépare une offre de 15 M€ pour l’international belge.

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Ce montant correspond à la valeur marchande du joueur sur Transfermarkt. Mais cette proposition risque de coincer à Saint-Étienne. On voit mal la direction forézienne brader son attaquant à ce prix-là. Pour rappel, les dirigeants stéphanois avaient repoussé une offre de 26 M€ (plus 3 M€ de bonus) de la part du Paris FC l’été. Braga va devoir se montrer beaucoup plus convaincant s’il veut rafler la mise.