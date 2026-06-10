Mercato ASSE : Combien KSV a payé pour Ian Cathro ?

L’ASSE a débauché Ian Cathro du GD Estoril Praia, en versant une indemnité au club portugais. Le montant de l’opération est révélé.

Mercato : L’ASSE a versé 500 000 € à Estoril pour Ian Cathro

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L’ASSE n’a pas retenu Philippe Montanier à l’issue de la saison, marquée par la non-montée en Ligue 1. Il est parti libre et est remplacé par Ian Cathro. Le nouvel entraîneur des Stéphanois arrive du Grupo Desportivo Estoril Praia. Il y était sous contrat jusqu’au 30 juin 2028, soit pour deux ans encore.

De ce fait, la direction de Kilmer Sports Ventures a négocié son départ du Portugal, en rachetant les deux années de contrat. Selon les informations de médias portugais, le groupe canadien a versé un demi-million d’euros (500 000 €) d’indemnité à Estoril, pour s’attacher les services du technicien écossais.

L’AS Saint-Etienne a officialisé sa nomination, le lundi 8 juin, mais il sera présenté officiellement en conférence de presse le 1er juillet, lors de la reprise des entraînements. Ian Cathro a signé un nouveau contrat de deux saisons, se liant ainsi aux Verts jusqu’à fin juin 2028.

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Selon les informations du journaliste américain, Tom HindleIl, il devrait être rejoint à l’ASSE, dans les prochains jours, par son adjoint à Estoril, Bryant Lazaro. Il s’agit d’un coach américain de 38 ans.