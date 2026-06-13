Mercato OM : « Il doit partir », décision annoncée en direct

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‎L’OM aborde un été décisif pour son avenir sportif et financier. Au cœur des discussions, Mason Greenwood fait l’objet d’un débat de plus en plus animé, mais pour Christophe Dugarry, le scénario est déjà écrit : l’attaquant anglais devrait quitter Marseille dans les prochaines semaines.

‎Mercato OM : Greenwood, un talent qui pourrait rapporter gros

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‎Arrivé avec l’étiquette d’un joueur capable de faire basculer une rencontre à lui seul, Mason Greenwood a souvent répondu présent lorsque l’OM avait besoin d’un éclair offensif. Ses statistiques et son influence dans le dernier tiers du terrain en ont fait l’un des éléments les plus précieux de l’effectif marseillais.

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‎Cette valeur sportive se traduit également sur le marché des transferts. Estimé à près de 55 millions d’euros, bonus compris, l’attaquant représente aujourd’hui l’un des rares leviers financiers susceptibles d’apporter une rentrée d’argent significative au club phocéen. Un élément loin d’être anodin dans un contexte budgétaire surveillé de près.

‎Christophe Dugarry annonce la couleur pour Greenwood

‎Invité à s’exprimer sur le dossier, Christophe Dugarry n’a laissé aucune place au doute. Au micro de RMC, le champion du monde 1998 a livré une analyse particulièrement tranchée. ‎« Il y a deux questions qui faut se poser. Est-ce que l’OM a les moyens de le garder ? Je ne pense pas. Et est-ce lui veut rester ? Je ne pense pas non plus. Donc la question ne se pose pas. Le joueur doit partir, le joueur va partir », a affirmé l’ancien attaquant français.

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‎Une déclaration qui résonne comme un avertissement pour les supporters marseillais. Dugarry considère que les intérêts du joueur et ceux du club convergent désormais vers une séparation.

‎Un profil qui interroge dans le projet marseillais

‎Au-delà des questions financières, l’ancien international français s’interroge sur la place réelle de Greenwood dans la future identité de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le talent du joueur ne suffit pas à répondre aux exigences d’un collectif qui cherche à retrouver une culture de l’effort et de la constance.

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‎« Il a démontré qu’il avait du talent, je pense que c’est un joueur décisif, mais je ne pense pas que c’est un joueur leader », a notamment expliqué Dugarry avant d’ajouter : « Aujourd’hui, l’OM a besoin de repartir sur des bases de compétiteurs, de joueurs qui courent, qui s’investissent, qui sont prêts à tout donner. Au-delà du talent qu’il a montré Greenwood, il a montré qu’il n’était pas capable de tout donner sur un terrain quand il fallait le faire ».