Mercato OM : Urgent ! Pablo Pagis s’ouvre à Marseille

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‎Pablo Pagis pourrait être l’une des belles opérations de l’OM au cours de ce mercato estival. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du FC Lorient, l’ailier de 23 ans voit son nom circuler avec insistance du côté de Marseille, où son profil suscite un intérêt de plus en plus concret.

‎Mercato OM : Une ascension qui ne passe plus inaperçue pour Pagis

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‎Cette saison, Pablo Pagis a changé de dimension. Avec 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, le joueur formé à Lorient s’est imposé comme l’une des révélations du championnat. Sa régularité, sa qualité de percussion et sa capacité à faire des différences dans les derniers mètres ont attiré l’attention de plusieurs clubs ambitieux.

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‎Selon les informations de Ouest-France, le RC Lens, le Paris FC et l’OM suivent attentivement sa situation. Parlant justement du club marseillais, l’ailier serait ouvert à l’idée de rejoindre la Canebière. Une concurrence qui témoigne de la progression du joueur, dont la valeur est désormais estimée à 15 millions d’euros selon les données de Transfermarkt.

‎Marseille avance avec méthode

‎L’intérêt marseillais ne se limite pas à une simple surveillance. Toujours selon Ouest-France, les dirigeants olympiens ont pris des renseignements sur Pablo Pagis afin d’évaluer la faisabilité d’une opération cet été. ‎Ce dossier présente une dimension particulière.

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Le nom Pagis résonne encore auprès des supporters marseillais grâce au passage de son père, Mickaël Pagis, sous le maillot olympien. Sans être un argument décisif, cet héritage crée naturellement une proximité avec le club phocéen.

‎Un transfert séduisant mais complexe

‎Lorient conserve toutefois une position de force. Sous contrat jusqu’en 2027, Pablo Pagis représente un actif majeur pour les Merlus, qui n’ont aucune obligation de vendre rapidement leur joueur. ‎Du côté de Marseille, l’intérêt semble réel, mais il faudra probablement consentir un effort financier important pour convaincre les dirigeants bretons.

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Sur le plan sportif, le profil du jeune ailier correspond pourtant à une logique de recrutement appréciée à l’OM : un joueur en pleine progression, performant en Ligue 1 et disposant encore d’une importante marge de développement.