Mercato : L’OM dégote un milieu redoutable en Angleterre  

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20 millions d’euros. C’est le prix fixé pour Mohamadou Kanté, la nouvelle cible prioritaire de l’OM. Les négociations avancent.

Mercato OM : Mohamadou Kanté attendu à Marseille cet été ?

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La direction de l’OM prépare certains coups pour ce mercato estival. Avant de foncer sur le marché des transferts, Marseille doit impérativement rassurer la DNCG en équilibrant ses comptes d’ici le 30 juin. Cette urgence financière impose de vendre d’abord, ce qui place des joueurs comme Mason Greenwood, Amine Gouiri ou Emerson Palmieri sur la liste des départs probables.

Pour autant, Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif marseillais, ne reste pas les bras croisés et anticipe la suite en observant de près un milieu de terrain de 20 ans. Il s’agit de Mohamadou Kanté. Le jeune talent français, relégué en deuxième division anglaise avec West Ham, affole l’Europe.

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Selon Foot Mercato, Marseille et l’AS Monaco flairent la bonne affaire, car les Hammers ne retiendront pas leur joueur. La tâche s’annonce toutefois rude. Bien qu’il n’ait joué que 11 matchs de Premier League cette saison sans jamais débuter la moindre rencontre, Mohamadou Kanté conserve une valeur marchande très élevée. Les Anglais demandent un montant XXL.

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Face à ces 20 millions d’euros exigés, l’OM échafaude un plan. Les dirigeants olympiens aimeraient négocier un prêt assorti d’une option d’achat pour ce joueur sous contrat jusqu’en 2031. Le natif de la capitale, formé au Paris FC, plaît aux pensionnaires du Vélodrome. Une vingtaine de clubs anglais, allemands, italiens et autrichiens courtisent aussi ce milieu de terrain puissant. Mohamadou Kanté aura l’embarras du choix pour sa future destination, et l’OM va devoir se montrer très convaincant.