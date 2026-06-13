Mercato OL : Pourquoi la grosse vente de Moreira choque à l’OM ?

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‎L’OL est sur le point de réaliser un gros coup sur le mercato avec Afonso Moreira. Le possible transfert du jeune Portugais vers le Bayer Leverkusen pour près de 30 millions d’euros suscite autant d’admiration à Lyon que d’agacement à Marseille, où les comparaisons avec le dossier Mason Greenwood se multiplient.

‎Mercato OL : Lyon touche le gros lot avec Moreira

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‎À Lyon, cette opération ressemble à un modèle de gestion moderne. Recruté pour une somme modeste il y a seulement un an, Afonso Moreira pourrait permettre à l’OL de réaliser une plus-value exceptionnelle. Dans un contexte où les finances des clubs français restent sous surveillance, une telle vente représente une bouffée d’oxygène considérable.

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‎Le Bayer Leverkusen semble convaincu par le potentiel du joueur portugais. L’ancien champion d’Allemagne ne mise pas seulement sur son niveau actuel, mais aussi sur sa capacité à prendre encore davantage de valeur dans les prochaines années. Cette dimension explique en grande partie le montant évoqué dans les négociations.

‎À l’OM, la comparaison passe difficilement

‎Du côté de l’OM, cette valorisation fait réagir. Beaucoup de supporters marseillais peinent à comprendre comment un joueur encore en phase d’éclosion peut approcher les 30 millions d’euros alors que Mason Greenwood, considéré comme l’un des éléments les plus performants du championnat ces deux dernières saisons, ne déclenche pas une surenchère comparable.

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‎Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés, comme le rapporte BUT. Certains fans olympiens estiment que le marché sous-évalue l’attaquant anglais. D’autres ironisent sur les écarts de prix observés entre les deux dossiers. Derrière ces réactions parfois excessives se cache surtout une frustration liée aux attentes élevées placées dans une future vente de Greenwood.

‎Deux profils, deux marchés différents

‎Comparer directement Moreira et Greenwood reste toutefois réducteur. Le premier représente un investissement sur l’avenir. Son âge, sa marge de progression et son potentiel de revente constituent des arguments majeurs pour un club comme Leverkusen. ‎Greenwood évolue dans une autre catégorie.

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Son statut est déjà établi et son coût global est plus important. Entre indemnité de transfert, salaire et exigences financières de l’Olympique de Marseille, le nombre de prétendants capables de conclure rapidement une opération de grande ampleur se réduit naturellement.

‎Une pression qui grandit sur le mercato marseillais

‎Ce dossier révèle deux dynamiques différentes. Lyon semble proche de sécuriser une rentrée d’argent conséquente tandis que Marseille attend toujours l’offre capable de satisfaire ses ambitions. ‎Dans les bureaux marseillais, la vente de Greenwood demeure un dossier stratégique pour financer la suite du recrutement.

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