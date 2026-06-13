ASSE : Un deuxième choix fort pour la préparation des Verts

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‎L’ASSE poursuit méthodiquement la construction de sa préparation estivale avant son retour en Ligue 2. Alors que la reprise approche progressivement, un nouveau rendez-vous se précise dans le programme des Verts, avec un adversaire déjà bien connu du club forézien.

‎ASSE : Un calendrier de préparation qui commence à prendre forme

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‎À quelques semaines de la reprise des entraînements, les dirigeants de l’ASSE avancent sur l’organisation de l’intersaison. L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc ouvre un nouveau cycle, et chaque décision est pensée pour permettre à l’équipe d’aborder le championnat dans les meilleures conditions.

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‎Dans cette logique, un deuxième match de préparation devrait être inscrit au programme. Selon le calendrier communiqué par le Servette FC, une confrontation face à l’AS Saint-Etienne pourrait avoir lieu le 18 juillet, comme lors de l’été précédent.

‎Un test utile pour mesurer les ambitions stéphanoises

‎Cette affiche ne doit rien au hasard. La formation suisse représente un adversaire intéressant pour évaluer le niveau physique et tactique d’un groupe en pleine reconstruction. La saison passée, cette opposition avait offert de précieux enseignements au staff stéphanois malgré une défaite 3 buts à 2. ‎

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Ce rendez-vous pourrait également permettre d’observer les premiers effets du mercato. Le marché des transferts ouvre ses portes dans les prochains jours et plusieurs ajustements sont attendus au sein de l’effectif. Certaines recrues pourraient ainsi effectuer leurs premiers pas sous le maillot vert lors de cette rencontre. ‎

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Pour Saint-Étienne, ces matchs amicaux constituent bien plus qu’une simple répétition générale. Ils servent à bâtir des automatismes, tester des associations et préparer un groupe appelé à jouer un rôle majeur dans la course aux premières places de Ligue 2 pour un retour en Ligue 1.