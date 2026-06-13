Mercato ASSE : Malgré la L2, KSV dit non pour ces 4 joueurs

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‎‎L’ASSE a beau rester en Ligue 2, le club forézien ne compte pas démanteler son effectif lors du mercato estival. Tandis que certains départs semblent inévitables pour équilibrer les comptes et financer le projet sportif, la direction stéphanoise a déjà identifié plusieurs éléments jugés essentiels à la reconstruction menée par Ian Cathro.

Mercato ASSE : ‎Une reconstruction qui ne passera pas par une vente massive

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‎L’échec dans la course à la montée a laissé des traces à Saint-Étienne. Comme souvent dans ce type de situation, plusieurs joueurs à forte valeur marchande pourraient quitter le Forez afin de générer des revenus importants. Les noms de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin figurent notamment parmi les candidats les plus crédibles à un transfert.

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‎Pour autant, les dirigeants stéphanois refusent de céder à une logique de grand ménage. Le groupe propriétaire Kilmer Sports Ventures entend conserver une base compétitive pour permettre à Ian Cathro de bâtir une équipe capable de viser immédiatement les premières places de Ligue 2. Cette orientation traduit une ambition claire : reconstruire sans repartir de zéro.

‎Kévin Pedro et Abdoulaye Kanté au cœur du projet

‎Parmi les dossiers prioritaires figure celui de Kévin Pedro. À seulement 20 ans, le défenseur s’est imposé comme l’une des révélations de la saison. Sa prolongation jusqu’en 2030 illustre la confiance placée en lui par le club. Malgré l’intérêt évoqué de plusieurs formations anglaises, Saint-Étienne ne souhaite pas ouvrir la porte à un départ.‎

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Même volonté concernant Abdoulaye Kanté. Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le milieu ivoirien a rapidement trouvé sa place dans l’entrejeu stéphanois. Sa régularité et sa capacité à sécuriser l’équilibre collectif en font un élément particulièrement apprécié du staff technique.

‎Boakye et Cardona, l’expérience au service de l’ambition

‎Dans le secteur offensif, Augustine Boakye conserve une cote élevée auprès des décideurs stéphanois. Auteur d’une saison statistiquement intéressante avec six buts et neuf passes décisives, l’international ghanéen apporte une créativité que peu de joueurs possèdent dans l’effectif actuel.

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‎Irvin Cardona devrait également poursuivre l’aventure. Malgré une fin de saison plus irrégulière, l’ailier demeure un joueur expérimenté dont la connaissance du club et du championnat représente un atout précieux. Son contrat longue durée renforce d’ailleurs cette tendance.

‎Une stratégie cohérente pour viser la remontée

‎Le choix de conserver ces quatre joueurs répond à une logique sportive bien définie. Dans un championnat de Ligue 2 souvent marqué par l’instabilité des effectifs, les clubs qui réussissent leur remontée sont généralement ceux qui parviennent à préserver une ossature solide. ‎C’est précisément la direction prise par l’ASSE.

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