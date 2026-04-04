‎ASSE : L’AS Nancy veut faire foirer les plans de Sainté

‎‎Face à l’ASSE, l’AS Nancy n’a pas l’intention de jouer les figurants et Pablo Correa l’a rappelé avec une conviction presque déstabilisante. Saint-Etienne est prévenue, le piège est en place. Dans un contexte délicat pour les deux clubs, le technicien nancéien promet un duel âpre où chaque détail comptera, et où les Verts pourraient bien laisser des plumes.

‎‎AS Nancy-ASSE : Un duel bien plus serré qu’il n’y paraît

‎À première vue, l’écart au classement pourrait inviter à une lecture simple : l’ASSE avance, Nancy lutte. Mais Pablo Correa refuse cette caricature, et rappelle que ses joueurs ont déjà su « rivaliser avec de grandes équipes ». Devant la presse, le coach a posé le décor avec une lucidité presque chirurgicale : « C’est une rencontre particulière, presque une double bataille… À nous de faire le nécessaire et de les empêcher d’être dans le confort », a-t-il dit.

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‎Pour l’entraîneur de l’AS Nancy, la clé sera l’efficacité, cette fameuse zone grise où l’ASNL a parfois perdu de précieux points. Sa déclaration sonne comme un défi autant qu’un rappel à l’ordre : « On doit progresser en efficacité… Réduire cette inefficacité est essentiel pour atteindre notre objectif », prévient-il. ‎Là où Saint-Étienne arrivera avec un statut et des attentes, Nancy s’avance avec la liberté du challenger.

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Correa l’affirme : pas question d’observer le classement ou de scruter les résultats des concurrents directs. « Notre maintien dépend uniquement de nous », tranche-t-il, tout en renvoyant les Verts à leur propre obligation de performance. ‎Cette posture assumée pourrait bousculer l’AS Saint-Etienne. Car si Nancy manque encore de certitudes, le club a retrouvé un élément essentiel : son public.

‎Marcel-Picot comme arme secrète

‎Correa n’a pas manqué de souligner la puissance du douzième homme : « Jouer dans un stade vide avantage souvent l’adversaire… Les supporters sont essentiels, ils participent au spectacle », fait-il remarquer. Autrement dit, Saint-Étienne entre dans un chaudron inédit, bien loin du confort espéré.

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‎Entre tension sportive et charge émotionnelle, Nancy aborde ce rendez-vous comme une opportunité de briser la dynamique stéphanoise. Une vérité implicite se dessine : si l’AS Saint-Etienne pense venir en terrain conquis, elle pourrait bien découvrir que Marcel-Picot a des manières beaucoup plus rugueuses que prévu.