Mercato PSG : Un buteur se dirige vers l’Espagne  

L’international sud-coréen Kang-in Lee pourrait quitter le PSG l’été prochain. Une porte de sortie se dessine vers l’Espagne, une destination que le joueur connaît déjà parfaitement.

Mercato PSG : Kang-in Lee va-t-il quitter Paris ?

Le PSG est en danger pour Kang-in Lee. Le milieu offensif pourrait quitter le navire à la fin de la saison. La raison : un temps de jeu insuffisant au Parc des Princes. Il aspire désormais à un rôle plus central, loin du banc de touche. Puisque la concurrence reste féroce à Paris, son entourage explore activement de nouvelles pistes pour le mercato estival.

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Le profil de l’ancien joueur de Majorque séduit l’Espagne. Selon les informations de Fichajes, l’Atlético de Madrid suit sa situation de très près. Des contacts existeraient déjà entre le club madrilène et les représentants du joueur sud-coréen. Ce transfert semble concret. Il faut dire que le style de jeu prôné par Diego Simeone pourrait révéler ses qualités créatives.

Kang-in Lee envisage un retour en Liga. Ce championnat, où il a déjà brillé par le passé, correspond idéalement à son jeu. L’idée de retrouver une place de titulaire indiscutable en Espagne l’attire. Un tel mouvement lui permettrait de progresser dans sa carrière professionnelle.

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De son côté, le Paris SG n’a pas encore donné son feu vert pour le transfert du crack sud-coréen. Les dirigeants parisiens pourraient accepter un départ si une offre XXL arrive sur leur bureau. On ignore si l’Atlético de Madrid pourra faire une folie pour déloger le joueur. Kang-in Lee pourrait être fixé sur son sort dans les prochaines semaines.