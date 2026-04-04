‎PSG : Dembélé met le feu à Liverpool avant le choc

‎Dans un Parc des Princes chauffé à blanc, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois rappelé qu’il est l’un des atouts majeurs du PSG à quelques jours d’un quart de finale de Ligue des champions explosif face à Liverpool. Auteur d’un doublé inspiré, il a guidé son équipe vers un succès qui fait du bruit dans toute l’Europe.

‎PSG : Dembélé, maître du tempo parisien

‎Le PSG n’a pas fait dans la dentelle contre Toulouse (3‑1) : dès la 24ᵉ minute, Ousmane Dembélé a enflammé le Parc des Princes d’une volée magistrale qui a laissé le gardien sans réaction, envoyant le ballon se loger dans la lucarne opposée. Cette réalisation a confirmé l’état de grâce du Ballon d’or, qui a dicté le rythme d’un Paris SG serein mais déterminé.‎

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‎Le leader parisien a concrétisé sa domination dans un championnat qu’il survole, avec maintenant quatre points d’avance sur son dauphin en Ligue 1, preuve que le club est loin d’être distrait par les enjeux européens. L’entrée en jeu de Gonçalo Ramos, auteur du troisième but en toute fin de match, a encore renforcé la confiance d’un collectif qui voit juste avant d’accueillir Liverpool.

‎Une préparation idéale avant Liverpool

‎Ce succès sonne comme un avertissement adressé aux Reds. Après la qualification en quarts de finale, où Paris avait déjà éliminé Liverpool aux tirs au but la saison dernière, les Parisiens semblent prêts à récidiver. La manière dont Dembélé s’est illustré indique parfaitement son rôle central dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique, qui n’hésite pas à placer l’ancien Barcelonais au cœur de ses desseins offensifs.‎

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‎Lucas Hernandez, défenseur du PSG, a résumé la ferveur qui anime le vestiaire : « On a hâte et on est prêt » à en découdre, lançant ainsi une mise en garde claire aux Anglais. ‎Ce n’est pas un hasard si le Français se trouve en pleine lumière à l’approche de cette double confrontation européenne.

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Sa capacité à déverrouiller des défenses grâce à sa technique pure et sa vitesse de pensée font de lui l’un des profils les plus redoutés de l’effectif. Cette performance à Paris, après une période d’adaptation et de gestion des blessures, montre que son pic de forme arrive à point nommé.

‎Malgré quelques approximations dans le jeu, notamment du côté de Safonov, le collectif parisien a su rester cohérent, et surtout mettre Dembélé dans les meilleures dispositions pour briller. Il y a désormais une réelle dynamique avant ce premier acte crucial de C1.

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‎Avec cette préparation quasi parfaite et un Dembélé dans les airs, Paris envoie un message fort à Liverpool : le feu est déjà allumé, et il est parisien. RDV mercredi prochain au Parc des Princes pour le premier round de ce face‑à‑face tant attendu.