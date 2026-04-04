‎PSG : Le Paris SG a trouvé son nouveau Vitinha

‎‎Le PSG croit tenir une nouvelle pépite capable de suivre le même chemin que Vitinha, passé en deux ans du doute au sommet du football européen. Derrière cette comparaison assumée, une promesse : celle d’un joueur au potentiel explosif, prêt à bousculer la hiérarchie parisienne dès la saison prochaine.

‎‎PSG : Illia Zabarnyi, un parallèle qui surprend… mais qui fait sens

‎Au PSG, les trajectoires fulgurantes ont toujours un parfum de défi. Vitinha en est la preuve vivante : arrivé dans un silence poli, le milieu portugais a mis un an avant de se muer en métronome parisien, au point de décrocher une place sur le podium du Ballon d’or. Une ascension qui force encore le respect et sert désormais de référence interne.

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‎Aujourd’hui, un nom circule discrètement dans les couloirs du Campus Paris SG : Illia Zabarnyi. Le défenseur ukrainien, encore en phase d’adaptation, intrigue par son calme, sa discipline et une marge de progression que plusieurs cadres jugent « aussi spectaculaire que celle de Vitinha à son arrivée ». Rien que ça.

‎Zabarnyi, l’apprentissage avant la révélation ?

‎Sa première saison n’a rien d’un long fleuve tranquille. Confronté à la densité du haut niveau parisien, Zabarnyi peine parfois à trouver la bonne distance, l’anticipation juste, ce fameux tempo défensif que Marquinhos maîtrise les yeux fermés. Mais à Paris, les joueurs dont la première année patine ne sont pas condamnés, ils sont souvent en gestation.

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‎Luis Enrique, lui, voit plus loin. Le technicien espagnol estime que l’Ukrainien possède la même résilience que Vitinha, à en croire certaines voix internes selon Le Parisien, ce mélange de timidité initiale et d’audace latente, qui finit par tout emporter lorsqu’il se libère. Et la prochaine saison pourrait être charnière, surtout si Marquinhos venait à ouvrir la porte à un départ.

‎Une opportunité stratégique pour Paris

‎Le PSG sait qu’il ne peut plus se construire uniquement à coups de stars établies. L’évolution de Vitinha est devenue un modèle : miser sur des profils intelligents, capables d’absorber les exigences tactiques avant d’exploser. Zabarnyi correspond parfaitement à ce schéma.

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‎Si la paire annoncée avec Willian Pacho se confirme, Paris pourrait tenir l’une des charnières les plus complémentaires de Ligue 1 : rugueuse, moderne, ambidextre dans sa lecture du jeu. Et peut-être, comme l’espèrent certains dirigeants, l’un des projets les plus cohérents de l’ère Luis Enrique.