ASSE : Dissolution des GA92 et MF91, Gazidis prend position

Le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, est monté au créneau pour défendre les Magic Fans et les Green Angels menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur.

KSV soutient les supporters de l’ASSE contre le ministère de l’Intérieur

Épargnés par la dissolution prononcée en 2025, Magic Fans et des Green Angels de l’ASSE sont à nouveau menacés par les services du nouveau ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez. Les représentant des deux groupes ultras sont convoqués en audience devant une nouvelle Commission, le 13 avril prochain. Selon L’Équipe, Ivan Gazidis sera aussi auditionné au ministère de l’Intérieur.

Avant ce rendez-vous crucial pour le peuple vert, le dirigeant du club stéphanois conteste la procédure de dissolution engagée contre le MF91 et les GA92. « Dissoudre deux groupes de supporters ne fait pas une stratégie de sécurité », a-t-il écrit, dans une tribune publiée dans Le Progrès.

Gazidis : « La sécurité dans les stades mérite mieux qu’un bouc émissaire »

Ivan Gazidis a décidé de défendre les supporters de son club contre les autorités. Ces deux associations de fans des Verts sont visés pour plusieurs incidents à Geoffroy-Guichard et à l’extérieur, “ayant pour certains entraîné des interdictions administratives de stade”, cette saison. Le plus récent des incidents concerne les bagarres survenues avant le match à Grenoble (0-0), le 14 mars dernier. Cependant, la Direction de l’ASSE estime que le ministère avait déjà ses supporters dans le collimateur, avant les débordements en Isère.

« Cette nouvelle procédure interroge par son ciblage, mais surtout par son efficacité réelle. […]. Dissoudre des groupes structurés, identifiés et engagés dans un dialogue suivi, ce n’est pas faire disparaître les problèmes. C’est prendre le risque de déplacer des tensions vers des espaces moins visibles, et plus difficiles à maîtriser pour nous tous. […]. Nous ne croyons pas qu’affaiblir les cadres de dialogue et les interlocuteurs identifiés soit la meilleure manière de renforcer durablement l’ordre public. La sécurité dans les stades mérite mieux qu’un bouc émissaire », a martelé le patron de Kilmer Sports Ventures.

L’AS Saint-Etienne combat les violences dans les stades

Pour le groupe canadien, propriétaire de l’AS Saint-Etienne, le club s’investit suffisamment pour combattre les violences et lutter contre les débordements et tout comportements proscrits dans les stades et aux alentours.

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« Nous n’avons jamais toléré la violence. Nous la combattons et la condamnons avec exigence, méthode et constance. […]. Des incidents existent encore, mais ils ne sont ni ignorés ni minimisés. Ils sont traités, suivis et sanctionnés dans un cadre que le club a profondément renforcé ces dernières années. […]. Ces actions sont concrètes, mesurables et reconnues. La LFP souligne elle-même la qualité du dispositif de sécurité mis en place à Saint-Étienne, parmi les plus performants au niveau national », a souligné Ivan Gazidis, dans son adresse au ministère de l’Intérieur.