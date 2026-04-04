‎ASSE : Un prodige buteur affole déjà Saint-Étienne !

‎À l’ASSE, un nom s’impose déjà avec l’assurance des grands talents : Ben Adam Kissoum. Âgé seulement de 15 ans et auteur d’un triplé retentissant avec l’Algérie U16, il pourrait bien incarner la prochaine pépite offensive du club forézien.

‎‎ASSE : Ben Adam Kissoum, une progression qui confirme les promesses de Saint-Etienne

‎Dans la fournaise studieuse de Tlemcen, au cœur d’un stage aussi éprouvant que formateur, le jeune attaquant stéphanois n’a pas simplement participé : il a dominé. Face aux U17 du MC Oran, Kissoum a inscrit un triplé aussi spontané que clinique dans un large succès 5-2. ‎Pour un joueur de 15 ans, la performance n’a rien d’anecdotique.

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Elle révèle une maturité sportive rare, un sens du but presque instinctif et une capacité à hausser le ton dès que le match se durcit. ‎À l’Étrat, son nom circule depuis quelque temps déjà, mais jamais avec autant d’évidence. Les éducateurs louent sa vitesse d’exécution, sa première touche redoutable et son intelligence sans ballon, qualités qui rappellent certaines des meilleures filières offensives formées dans le Forez.

‎Une alternative crédible pour le futur secteur offensif

‎Pour l’ASSE, la démonstration de Kissoum tombe à point nommé. Le club, engagé dans une reconstruction à long terme, a besoin de symboles forts pour réaffirmer la valeur de sa formation. Voir l’un de ses jeunes briller sur la scène internationale, même en U16, permet d’envoyer un message limpide : le vivier stéphanois reste l’un des plus inventifs de France.

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‎L’ASSE manque de profils capables de créer du danger en percussion pure. Kissoum, avec son opportunisme presque viscéral et sa verticalité tranchante, coche des cases que l’équipe première peine à remplir depuis plusieurs saisons. ‎S’il poursuit sur ce rythme, il pourrait rapidement intégrer les plans du club, voire devenir un élément clé de la transition sportive voulue par les dirigeants.