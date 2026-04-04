ASNL-ASSE : Larsonneur de retour, changement dans la compo

L’ASSE a récupéré Gautier Larsonneur pour le match contre l’AS Nancy, samedi, au stade Marcel-Picot. Il devait reprendre sa place de numéro 1. Un autre changement dans la compo est également en vue en défense.

ASSE : Larsonneur reprend sa place, Annan pressenti à la place de Ben Old

Ayant manqué les deux derniers matchs de l’ASSE à Grenoble (0-0) et face au FC Annecy (4-0), Gautier Larsonneur a fait son retour. Il est remis de sa blessure musculaire selon son entraîneur. Il devrait donc reprendre sa place dans les perches, ainsi que son brassard de capitaine. Brice Maubleu, qui a bien assuré l’intérim avec un nul et une victoire, devrait retourner sur le banc.

En défense, un changement au poste d’arrière gauche est possible. Ben Old pourrait être remplacé par Ebenezer Annan, plus frais physiquement. International Néo-Zélandais, Old a joué deux matchs avec sa sélection, respectivement contre la Finlande à Wellington et face au Chili à Auckland en début de semaine, lundi.

Le polyvalent ailier de l’AS Saint-Etienne a donc fait un long périple, en plus d’avoir disputé 80 et 67 minutes respectivement. Les autres joueurs, qui avaient réussi à se venger du FC Annecy (vainqueur du match aller 4-0) avant la trêve internationale, devraient être reconduits. Notamment, le décisif trio d’attaque : Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona.

La compo probable de l’ASSE contre l’AS Nancy :

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Gardiens de but : G. Larsonneur

Défenseurs : Le Cardinal, M. Nadé, K. Pedro, D. Appiah, E. Annan

Milieux de terrain : A. Kanté, A. Moueffek, A. Boakye,

Attaquants : I. Cardona, Z. Davitashvili, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, I. Touré, C. Lamba, L. Gadegbeku, I. Miladinovic, B. Old, J. Duffus