Mercato PSG : C’est presque fait pour Akliouche, son contrat fuite

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes que le PSG semble sur le point de finaliser l’arrivée de Maghnes Akliouche. Les détails de son contrat ont déjà fuité.

Mercato : Maghnes Akliouche pour un contrat de 5 ans au PSG

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Le Paris Saint-Germain tient peut-être sa prochaine pépite de Ligue 1. Après Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le club de la capitale fonce sur Maghnes Akliouche. L’international français de l’AS Monaco n’est pas une nouvelle cible pour le PSG.

Les Parisiens, après une tentative infructueuse l’été dernier, reviennent à la charge pour sa signature. Surtout que le milieu offensif de 24 ans est très chaud à l’idée de rejoindre Paris. Cet intérêt réciproque facilite les négociations. Celles-ci ont même progressé de manière significative ces dernières heures.

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L’insider Krrish assure en effet que les échanges entre les représentants du joueur et la direction du Paris SG ont été très positifs concernant les conditions personnelles d’un futur engagement. Un contrat courant jusqu’en 2031 l’attendrait déjà à Paris, assorti d’un juteux salaire. Une proposition difficile à refuser pour le jeune joueur.

L’AS Monaco reste inflexible pour son transfert

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La source ajoute que Luis Enrique a donné son aval pour son recrutement. L’entraîneur du PSG verrait en lui un profil parfaitement complémentaire à son animation offensive. La direction du PSG est désormais à l’œuvre pour finaliser ce dossier XXL au plus vite.

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Urgent ! Le transfert d’Akliouche au PSG bientôt bouclé !

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Sauf que ce dossier Maghnes Akliouche s’avère très complexe. L’ASM, consciente de détenir une pépite convoitée entre ses mains, espère tirer un chèque de 50 à 60 millions d’euros pour son départ. La volonté ferme du joueur de rejoindre le PSG pourrait toutefois être la clé pour conclure ce deal.