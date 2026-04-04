ASSE : Sprint final, les consignes fermes de Montanier

L’ASSE se lance dans le sprint final de la saison, ce samedi (20h) contre l’AS Nancy. Avant le top-départ, Philippe Montanier a donné des consignes fermes à son équipe.

ASSE : Faux pas interdit dans le sprint final

Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE renoue avec la Ligue 2, ce samedi soir, à Nancy au stade Marcel Picot. Cela dans le cadre de la 29e journée du championnat. Une journée décisive, car c’est la première de la série de six matchs avant la fin de la saison.

Deuxièmes au classement actuel, les Stéphanois doivent prendre le maximum de points, soit 15 sur 18 points possibles, pour assurer leur retour direct en Ligue 1. Ils n’ont donc pas droit à un faux pas dans la dernière ligne droite de la course pour la montée.

Montanier : « Si on ne maintient pas notre niveau, ça va être difficile »

Philippe Montanier a justement passé des consignes claires à ses joueurs, afin d’éviter un potentiel relâchement dans le sprint final décisif. « On a fini un premier cycle avant la trêve, là, on entame le dernier cycle qui doit être déterminant. Ce qu’on a fait c’est bien, mais cela ne garantit pas ce qu’on va faire. Si on ne maintient pas ces standards, ça va être difficile”, a-t-il prévenu, avant le déplacement en Lorraine.

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“Ce cycle commence à Nancy, on a remobilisé tout le monde, car nous n’avons aucune garantie sur la suite », a assuré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Les Verts sont invaincus lors des 7 matchs dirigés par Philippe Montanier. Ils sont sur une superbe série de 6 victoires et un nul, soit 19 points glanés sur 21. Ils ont marqué 14 buts et n’en ont concédé que 2 en 7 journées. Ce qui réjouit évidemment le nouveau coach de l’ASSE. Cependant, ils doivent rester dans leur dynamique actuelle.

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“C’est très important qu’on remonte au classement des défenses. C’est indispensable qu’on défende bien si on veut monter. Mais il faut qu’on maintienne aussi notre attaque, car c’est ce qui nous fait gagner des matchs”, a demandé Montanier, à ses joueurs.