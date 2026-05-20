‎Mercato PSG : Chevalier s’en va, Campos prépare un coup XXL

‎Le poste de gardien reste un sujet majeur du mercato au PSG. Alors que l’avenir de Lucas Chevalier semble s’assombrir, la direction parisienne multiplie discrètement les pistes pour remodeler un secteur stratégique, avec un nom XXL toujours dans les radars et une surprise qui gagne du terrain en coulisses.

‎Mercato PSG : Le doute s’installe autour de Lucas Chevalier

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‎Dans les bureaux du Campus PSG, le calme apparent cache souvent de grandes turbulences. Et selon les informations du compte X PSG Inside Actus, la situation de Lucas Chevalier ne serait plus aussi limpide qu’elle l’était il y a encore quelques mois. L’idée d’un départ, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif, prendrait progressivement de l’épaisseur. ‎Le problème ne serait pas seulement statistique.

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Dans un club où chaque ballon mal négocié devient une affaire d’État, parfois plus scrutée qu’une déclaration politique, certains décideurs estimeraient que le profil du portier français ne correspond plus totalement à la projection sportive du PSG. Paris chercherait davantage qu’un bon gardien : une certitude presque clinique, capable de traverser les tempêtes européennes sans trembler.

‎Safonov convainc, mais ne rassure pas totalement

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‎Du côté de Matvey Safonov, le sentiment est plus nuancé. Le gardien russe aurait marqué des points grâce à plusieurs performances solides, notamment dans des rendez-vous importants où il a démontré une vraie personnalité. Son potentiel, lui, n’est absolument pas remis en cause.

🚨 PSG : le chantier des gardiens s’accélère, plusieurs pistes activées en interne



❌ 𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐬’𝐞́𝐥𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝'𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞.



Lucas Chevalier semble… pic.twitter.com/qJzEIJPJok — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 19, 2026

‎Mais à Paris, le talent ne suffit jamais vraiment. La direction sportive chercherait surtout une stabilité sur plusieurs saisons, un profil capable de devenir une évidence plus qu’une alternative. Une question implicite résume aujourd’hui le dossier : Safonov peut-il être le gardien numéro un d’un club obsédé par la Ligue des champions ? En interne, le doute existerait encore.

‎Diogo Costa, le rêve jamais abandonné

‎Il y a des dossiers qui refusent de mourir. Celui de Diogo Costa appartient clairement à cette catégorie. Depuis plusieurs fenêtres de transfert, le gardien du FC Porto reste une référence absolue dans les réflexions parisiennes. ‎Pourquoi un tel intérêt ? Parce que son profil coche presque toutes les cases modernes du football de Luis Enrique : excellent jeu au pied, sérénité dans les moments de pression et vraie expérience européenne.

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Un gardien qui participe au jeu autant qu’il protège ses cages est devenu une nécessité tactique au très haut niveau. Selon PSG Inside Actus, aucune accélération majeure ne serait toutefois attendue à court terme, signe que le club préfère avancer avec méthode plutôt qu’avec précipitation.

‎Campos garde plusieurs plans de secours sous le coude

‎Comme souvent avec Luis Campos, une piste n’en exclut jamais cinq autres. La cellule de recrutement surveillerait plusieurs profils jugés compatibles avec les standards du PSG. Le nom d’Elia Caprile plaît pour son explosivité, Anatoliy Trubin continue d’être observé de près tandis que Gregor Kobel représenterait une option premium, aussi crédible que coûteuse. ‎Mais un autre dossier prendrait mystérieusement de l’épaisseur : celui de Mile Svilar.

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Auteur d’une saison particulièrement convaincante avec l’AS Roma, le portier serbe séduirait par sa régularité et sa marge de progression. Dans les couloirs du mercato, ces candidatures silencieuses deviennent parfois les plus dangereuses. ‎Une chose semble déjà claire : le PSG ne cherche pas simplement un gardien. Il veut un dernier rempart capable d’incarner une ambition européenne.