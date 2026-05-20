Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un renfort débarque à Rennes  

Le Stade Rennais va accueillir un nouvel homme dans les prochains jours. Le deal est presque bouclé.

Mercato Stade Rennais : Nicolas de Tavernost attendu à Rennes

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Changement de cap pour Nicolas de Tavernost. À peine aura-t-il quitté LFP Media en fin de semaine que le dirigeant rebondira en Bretagne. Direction : le Stade Rennais. Le dirigeant français devrait prendre, dans les prochains jours, les rênes du conseil d’administration du SRFC, selon les révélations de Ouest-France.

Guillaume Cerruti, en poste depuis octobre 2025, doit quitter ses fonctions à la fin de la saison, comme annoncé depuis plusieurs mois. Pour lui succéder, le nom de Nicolas de Tavernost est évoqué. Son départ officiel de LFP Media est attendu en fin de semaine. Derrière, le Stade Rennais semble déjà prêt à l’accueillir.

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D’après Ouest-France et L’Équipe, un conseil d’administration est programmé le mardi 26 mai afin d’entériner cette nouvelle organisation. Nicolas de Tavernost deviendrait alors le représentant direct de la famille Pinault au sein du club. Il travaillerait aux côtés d’Arnaud Pouille, nommé président exécutif du Stade Rennais.

Le profil du futur dirigeant rennais pèse. Patron du groupe M6 pendant de longues années, Nicolas de Tavernost connaît déjà l’univers des clubs professionnels. Entre 1999 et 2018, il avait notamment accompagné les Girondins de Bordeaux sous l’ère M6.

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Ces derniers mois, il occupait le poste de directeur général de LFP Media. À ce titre, il supervisait le développement commercial et audiovisuel du football français. Il a aussi piloté le lancement de Ligue 1+, plateforme centrale dans la nouvelle stratégie de diffusion de la Ligue.