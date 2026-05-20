Mercato Toulouse FC : Un crack de 19 ans proche de l’ASSE

L’ASSE s’active déjà en coulisses pour préparer son mercato et suit notamment le profil de Mathys Niflore. Le jeune gardien du Toulouse FC, prêté cette saison à l’USL Dunkerque, fait partie des pistes étudiées pour renforcer les buts stéphanois.

Mercato Toulouse FC : L’ASSE fonce sur Mathys Niflore

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D’après le site En Vert et Contre Tous, le gardien de 19 ans attire l’attention de la cellule de recrutement stéphanoise. Sous contrat avec le Toulouse FC jusqu’en juin 2029, Mathys Niflore a poursuivi sa progression en Ligue 2 sous les couleurs de Dunkerque. En championnat, le jeune portier a disputé 26 matchs pour 30 buts encaissés et 5 clean sheets réalisés.

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Des performances encourageantes qui confirment son potentiel malgré une saison globalement compliquée pour son équipe. L’ASSE, en quête d’un renfort dans les buts, suit plusieurs profils pour anticiper l’avenir. Le cas de Gautier Larsonneur, dont les performances divisent en interne, pousse les dirigeants à explorer le profil de l’international français chez les jeunes.

Toulouse FC en position de force

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De son côté, le Toulouse FC, qui suit attentivement la progression de son joueur, le considère comme un élément d’avenir. Le club haut-garonnais n’envisage pas de s’en séparer facilement. Valorisé à environ 2,5 millions d’euros sur Transfertmarket, Mathys Niflore s’impose comme un des dossiers chauds sur le marché des jeunes gardiens.

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Jusque là, aucune offre officielle n’a encore été transmise, mais l’intérêt de l’ASSE est réel et pourrait s’intensifier dans les prochaines semaines du mercato.