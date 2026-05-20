Ça chauffe à l’OM : Greenwood provoque un casse-tête !

L’OM, confronté à des difficultés financières, procédera à une vaste opération de dégraissage cet été. Mason Greenwood n’est pas épargné. La possible vente de l’attaquant anglais provoque cependant des inquiétudes financières.

Mercato : L’OM devra vendre, Greenwood mentionné

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Mason Greenwood devient, bien malgré lui, le cœur d’un casse-tête économique à l’Olympique de Marseille. Le récent succès contre Rennes (3-1) a permis au club phocéen de décrocher une place en Ligue Europa. Sauf que cette qualification européenne ne suffit pas à éponger ses dettes. L’absence de Ligue des champions prive l’OM de revenus conséquents.

En plus, le déficit abyssal confirmé par la DNCG et la masse salariale énorme obligent à Marseille à lancer une opération de dégraissage cet été. Plusieurs joueurs seront invités à mettre le voile. L’Equipe rapporte que le propriétaire Frank McCourt s’est fixé d’ailleurs un objectif clair. À savoir récupérer 100 millions d’euros via des ventes de joueurs.

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C’est dans ce contexte que le transfert de Mason Greenwood est perçu comme une solution capitale. Sachant que plusieurs cadors européens comme l’Atlético Madrid, Borussia Dortmund et des clubs saoudiens à ses trousses. Cette opération s’avère tout de même très est complexe. Car si l’attaquant anglais est vendu à 70 millions d’euros, l’OM ne toucherait pas l’intégralité de la somme.

Une clause conclue avec Manchester United

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Rappelons que Manchester United détient une clause de revente importante, située entre 40 % et 50 %. Cela réduirait drastiquement la plus-value réelle pour les Phocéens. Réaliser cet objectif financier de 100 millions d’euros s’annonce donc périlleux.

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L’Olympique de Marseille joue donc un jeu dangereux. La pression sur la nouvelle direction, conduite par Stéphane Richard, est immense. Sachant que l’absence de renforts de poids durant le mercato ne fera qu’aggraver le mécontentement des supporters.