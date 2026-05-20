Mercato OM : Une vente XXL programmée à Marseille

Des mouvements sont attendus à l’OM lors du prochain mercato estival. Un cadre est déjà mis sur le marché.

Mercato OM : Quinten Timber poussé vers la sortie

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L’OM a sauvé l’essentiel dimanche soir. Grâce à son succès contre Rennes, le club marseillais a validé son billet pour la Ligue Europa. Une qualification qui soulage Habib Beye, mais elle ne sauve pas les finances de Frank McCourt. Sans Ligue des champions, les finances vont souffrir et plusieurs départs deviennent inévitables.

La Ligue Europa ne rapportera pas assez pour combler les pertes du club phocéen. Après un mercato estival coûteux et une masse salariale très lourde, Marseille doit désormais alléger son effectif. Une vaste opération dégraissage se prépare.

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Un premier dossier est déjà bouclé. Benjamin Pavard va quitter la Canebière après seulement quelques mois. Son prêt ne sera pas prolongé et le défenseur français retournera à l’Inter Milan. Derrière lui, plusieurs cadres restent menacés. Hojbjerg, Aubameyang ou encore Kondogbia figurent parmi les joueurs susceptibles de partir cet été.

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Mais le premier gros sacrifice pourrait finalement se nommer Quinten Timber. Arrivé en janvier dernier, le milieu néerlandais devait devenir un élément central du projet marseillais pour la saison prochaine. Mais selon Sportsboom et le journaliste Ekrem Konur, la tendance a complètement changé ces dernières semaines. L’Angleterre insiste et l’OM semble prêt à céder.

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Deux clubs suivent de près le joueur de 24 ans : Aston Villa et Crystal Palace. Aston Villa disputera la prochaine Ligue des champions. Crystal Palace, de son côté, peut encore décrocher une qualification européenne en remportant la Ligue Conférence. Pour Marseille, l’opération pourrait rapporter gros. Une vente supérieure à 20 millions d’euros est évoquée.