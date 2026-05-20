Mercato PSG : 80 M€, Luis Campos proche de signer un milieu

Directeur sportif du PSG, Luis Campos active ses réseaux pour renforcer l’entrejeu parisien. Il semble même bien parti pour signer le talentueux Mateus Fernandes de West Ham en Premier League anglaise.

Mercato : Luis Campos à un pas de faire venir Mateus Fernandes au PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain reste concentré sur sa finale de Ligue des champions à disputer face à Arsenal. Pendant ce temps, sa direction s’active pour renforcer l’équipe. Luis Campos est déjà à l’œuvre pour faire venir un nouveau milieu de terrain au PSG. Pour ce faire, il regarde du côté de la Premier League plus précisément à West Ham.

Lire aussi : Mercato PSG : Chevalier s’en va, Campos prépare un coup XXL

Les Hammers, virtuellement condamnés à la relégation, devront se séparer de plusieurs joueurs lors du mercato estival. Luis Campos compte en profiter pour finaliser la venue de Mateus Fernandes. L’international portugais est incontestablement véritable révélation de la saison chez les Hammers.

Attention à la concurrence d’Arsenal et Man United

La suite après cette publicité

Ses performances dans l’entrejeu – 45 matchs pour 5 buts et 4 passes décisives -, ont fait de lui une cible prioritaire pour le PSG. La présence de ses compatriotes Vitinha, Nuno Mendes ou encore Joao Neves, alliée à l’expertise reconnue de Luis Campos, constitue un argument de poids pour le séduire.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Matvey Safonov reçoit une incroyable offre en Russie !

À voir

Mercato ASSE : Deux talents enrôlés dans la discrétion

Mercato : Un crack snobe la Premier League pour le PSG

Le prodige de 21 ans semble même emballé par le projet, indique The Guardian. Le montant de l’opération est estimé à environ 80 millions d’euros. Paris semble déterminé à conclure ce deal dans de bref délai. Luis Campos et son équipe devront tout de même se méfier de la concurrence. Arsenal et Manchester United jouent les trouble-fêtes.