ASSE : Troyes et Reims jouent gros avant Nancy-Saint-Etienne

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ASSE : Troyes et Reims jouent gros avant Nancy-Saint-Etienne
© L'équipe de l'ASSE célébrant un but
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En attendant le match ASNL-ASSE, prévu dans la soirée, l‘ES Troyes AC et le Stade de Reims ont l’opportunité de faire un coup, ce samedi après-midi.

Avant ASNL- ASSE : Le Red Star freiné, Annecy se rapproche du top 5

Avant la confrontation entre l’ASSE et l’AS Nancy-Lorraine (ASNL), ce samedi (20h) au stade Marcel-Picot, cinq matchs ont été disputés vendredi, en ouverture de la 29e journée de Ligue 2. Le Red Star (4e) a manqué l’occasion de recoller au Mans FC (3e). Le club de la banlieue parisienne a été tenu en échec par Laval (0-0) au stade Bauer et reste à 2 points des Manceaux, qui affronteront Pau, le lundi de Pâques.

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L’USL Dunkerque, Grenoble Foot et le SC Bastia ont également été accrochés, sur leurs terrains, respectivement par Rodez AF (1-1), Clermont Foot (2-2) et Amiens SC (1-1). Seul le FC Annecy a réussi à prendre trois points, grâce à sa victoire contre l’EA Guingamp au Parc des Sports (1-0). Les Annéciens se sont rapprochés provisoirement du top 5, à 4 points.

Troyes peut creuser l’écart, Reims peut se rapprocher de Saint-Etienne

Ce samedi, l’ES Troyes AC affronte le Montpellier HSC au stade de la Mosson, à partir de 14 heures. Possédant déja 4 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, son dauphin, le leader de la Ligue 2 peut creuser l’écart. En cas de victoire à Montpellier, l’ESTAC mettrait les Verts à 7 points, provisoirement. En revanche, le club aubois resterait à portée des Stéphanois en cas de défaite. Ces derniers espèrent évidemment un faux pas du leader pour se rapprocher à un petit point. Pour ce faire, ils devront s’imposer contre l’AS Nancy, ce même samedi un peu plus tard (à 20h).

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Cinquième au classement avec 46 points, le Stade de Reims a aussi un coup à jouer contre l’US Boulogne-sur-Mer cet après-midi (14h). Il peut passer devant le Red Star (4e avec 48 points) en cas de victoire à domicile contre le 12e de Ligue 2. Avec probablement 49 points, les Rémois mettraient un coup de pression sur Le Mans FC (50 points) et l’ASSE (53 points).

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