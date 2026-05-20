Mercato ASSE : Décision prise, un roc va rester à Saint-Étienne

Les dirigeants de l’ASSE se sont penchés sur l’avenir de Kévin Pedro. Le jeune roc français ne va pas quitter le navire lors du prochain mercato estival.

Mercato ASSE : Ivan Gazidis verrouille l’un des hommes forts de Montanier

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À l’ASSE, le mercato d’été se prépare déjà. Et certains dossiers semblent presque tranchés en interne. Parmi eux, celui de Kévin Pedro. Le jeune défenseur ne devrait pas quitter le Forez cet été. Le joueur de 20 ans fait partie du futur du club. Prolongé jusqu’en 2030, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne est désormais considéré comme une pièce centrale du projet porté par Ivan Gazidis.

Les dirigeants des Verts ont même fermé la porte à plusieurs intérêts venus d’Angleterre et d’Allemagne. Des clubs de Premier League et de Bundesliga ont tenté d’approcher le joueur, sans succès. Saint-Étienne refuse d’ouvrir les discussions.

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Sous Philippe Montanier, Kévin Pedro a retrouvé sa grande forme lors de la seconde partie de saison. Le défenseur s’est imposé dans le onze avec autorité : 18 matchs disputés, dont 17 titularisations. Une montée en puissance rapide qui pousse l’ASSE à miser sur lui à long terme.

Cette position rappelle d’ailleurs la ligne tenue par les dirigeants stéphanois l’été dernier. Malgré des offres importantes, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili avaient été déclarés intransférables. Or, les deux joueurs souhaitaient éviter une saison en Ligue 2.

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Ivan Gazidis était resté inflexible face à la pression des entourages des deux joueurs. Dans le dossier Kévin Pedro, le verrou paraît encore plus solide. Sa récente prolongation renforce la volonté du club de construire autour de lui. Sauf proposition totalement hors marché, Kévin Pedro devrait donc rester à l’AS Saint-Étienne cet été, même si les Verts échouent à retrouver la Ligue 1.