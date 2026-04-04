FC Nantes : Halilhodzic sonne l’alerte pour le voyage à Metz

À plus de 24 heures d’un match qui pourrait sceller l’avenir du FC Nantes en Ligue 1, Vahid Halilhodzic a lancé un cinglant avertissement à ses joueurs.

Halilhodzic avant Metz : « Un des matchs les plus importants de l’histoire du FC Nantes »

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Nantes n’aura pas le droit à l’erreur sur la pelouse du FC Metz, ce dimanche après-midi. Vahid Halilhodzic en est conscient, le match à Saint-Symphorien ce dimanche est une finale avant l’heure pour le maintien. Les Canaris se déplacent chez la lanterne rouge, avec pour ambition de se relancer.

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Le nouveau coach du FC Nantes, qui a démarré avec une défaite frustrante face au RC Strasbourg avant la trêve (2-3), s’attache à inverser la tendance de la relégation. De passage en conférence de presse, le technicien franco-yougoslave a donc tenu à rappeler l’importance de cette rencontre à ses joueurs.

« L’histoire du FC Nantes peut basculer un peu plus dans la crise à la fin des 90 minutes contre Metz. Un échec à l’extérieur et c’est la dernière place qui les attend avec une relégation quasi assurée. Pour moi, ça a été très difficile. Je me suis promené en bas de là où j’habite en ce moment, à 2h du matin, tout seul.

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J’avais mis beaucoup d’énergie sur ce match, je voulais créer une dynamique de victoires. Je n’ai pas non plus dramatisé, mais expliqué les choses. Si on ne gagne pas les prochains 3 matchs, ce sera difficile. Pour moi, c’est l’un des matchs les plus importants de l’histoire du FC Nantes », a confié Vahid Halilhodzic, avant un match décisif pour les Canaris, à Metz.

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Avant cette opposition cruciale pour le maintien entre les deux mauvais élèves du championnat, les supporters messins et nantais savent très bien que « le club qui perd ce week-end sera relégué. » Tandis que le FC Nantes repart de zéro avec « Coach Vahid » en mission commando, le FC Metz ne traverse guère une meilleure période.

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