‎Mercato OM : La recrue idéale surprise annoncée à Marseille

À l’OM, le mercato ne se joue pas seulement sur la pelouse. Alors que Marseille s’apprête à vivre un été explosif entre restructuration sportive et choix stratégiques, une voix bien connue du football français a surpris tout le monde en désignant une recrue inattendue comme priorité absolue du club phocéen.

‎Mercato OM : À Marseille, le chantier dépasse le rectangle vert

La suite après cette publicité

‎L’été promet d’être mouvementé du côté de la Canebière. Qualifié pour la Ligue Europa, l’OM s’apprête à entrer dans une phase décisive de son projet sportif. Entre la nomination d’un directeur sportif, le possible recrutement d’un nouvel entraîneur et la gestion d’un effectif à reconstruire, les dossiers s’empilent déjà sur le bureau de la direction marseillaise.

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Mauvaise nouvelle pour Genesio !

À voir

Après Thomasson, le Stade Rennais frappe un gros coup

‎Dans ce contexte, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance pour prendre les commandes du vestiaire olympien. Son expérience en Ligue 1 et sa capacité à bâtir des équipes compétitives séduisent en interne. Pourtant, un ancien international français estime que Marseille regarde peut-être au mauvais endroit.

‎Dugarry surprend : “La première des choses…”

La suite après cette publicité

‎Invité sur les ondes de RMC dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a livré une analyse aussi inattendue que percutante. Selon lui, l’OM ne devrait pas prioriser un coach ni un dirigeant sportif, mais un directeur de la communication. ‎« La première des choses que je recruterai à l’OM, ce n’est pas un entraîneur ni un directeur sportif mais bien un directeur de la communication déjà. Le nombre de fois ces dernières années où ils ont réussi à se mettre le feu tout seuls ! », analyse-t-il.

Lire aussi : Ça chauffe à l’OM : Coup de pression sur Stéphane Richard !

‎L’ancien champion du monde pointe un mal chronique à Marseille : une institution qui, selon lui, alimente parfois ses propres tempêtes médiatiques. Une remarque qui peut prêter à sourire, tant l’OM semble parfois produire plus de feuilletons qu’une série télé, mais qui repose sur un constat réel : la stabilité reste le luxe le plus rare au Vélodrome.

‎Genesio prévenu : Marseille ne pardonne rien

‎Concernant Bruno Genesio, Dugarry ne remet pas en cause ses compétences. Au contraire, il reconnaît la solidité de son parcours en Ligue 1, tout en envoyant un avertissement clair à l’ancien technicien lyonnais. ‎« Partout où il est allé en Ligue 1 il a réussi (…) tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire (…) tu ne sors jamais indemne d’une aventure marseillaise », prévient-il.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Le sort du futur coach scellé par un ancien du PSG ?

À voir

‎Mercato : Un crack snobe la Premier League pour le PSG

Mercato OM : Ça se bouscule déjà pour Leonardo Balerdi !

L’OM doit-il d’abord réparer son environnement avant de transformer son banc ? Dans un club où la pression médiatique dévore parfois les projets avant leur maturité, le débat soulevé par Dugarry mérite plus qu’un haussement d’épaules. À Marseille, gagner des matchs ne suffit jamais : il faut aussi savoir survivre au bruit.