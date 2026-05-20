‎Mercato OM : La recrue idéale surprise annoncée à Marseille

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À l’OM, le mercato ne se joue pas seulement sur la pelouse. Alors que Marseille s’apprête à vivre un été explosif entre restructuration sportive et choix stratégiques, une voix bien connue du football français a surpris tout le monde en désignant une recrue inattendue comme priorité absolue du club phocéen.
Mercato OM : À Marseille, le chantier dépasse le rectangle vert
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L’été promet d’être mouvementé du côté de la Canebière. Qualifié pour la Ligue Europa, l’OM s’apprête à entrer dans une phase décisive de son projet sportif. Entre la nomination d’un directeur sportif, le possible recrutement d’un nouvel entraîneur et la gestion d’un effectif à reconstruire, les dossiers s’empilent déjà sur le bureau de la direction marseillaise.
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Dans ce contexte, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance pour prendre les commandes du vestiaire olympien. Son expérience en Ligue 1 et sa capacité à bâtir des équipes compétitives séduisent en interne. Pourtant, un ancien international français estime que Marseille regarde peut-être au mauvais endroit.
Dugarry surprend : “La première des choses…”
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Invité sur les ondes de RMC dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a livré une analyse aussi inattendue que percutante. Selon lui, l’OM ne devrait pas prioriser un coach ni un dirigeant sportif, mais un directeur de la communication. « La première des choses que je recruterai à l’OM, ce n’est pas un entraîneur ni un directeur sportif mais bien un directeur de la communication déjà. Le nombre de fois ces dernières années où ils ont réussi à se mettre le feu tout seuls ! », analyse-t-il.
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L’ancien champion du monde pointe un mal chronique à Marseille : une institution qui, selon lui, alimente parfois ses propres tempêtes médiatiques. Une remarque qui peut prêter à sourire, tant l’OM semble parfois produire plus de feuilletons qu’une série télé, mais qui repose sur un constat réel : la stabilité reste le luxe le plus rare au Vélodrome.
Genesio prévenu : Marseille ne pardonne rien
Concernant Bruno Genesio, Dugarry ne remet pas en cause ses compétences. Au contraire, il reconnaît la solidité de son parcours en Ligue 1, tout en envoyant un avertissement clair à l’ancien technicien lyonnais. « Partout où il est allé en Ligue 1 il a réussi (…) tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire (…) tu ne sors jamais indemne d’une aventure marseillaise », prévient-il.
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L’OM doit-il d’abord réparer son environnement avant de transformer son banc ? Dans un club où la pression médiatique dévore parfois les projets avant leur maturité, le débat soulevé par Dugarry mérite plus qu’un haussement d’épaules. À Marseille, gagner des matchs ne suffit jamais : il faut aussi savoir survivre au bruit.