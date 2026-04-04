Stade Rennais : Loïc Désiré lâche une grosse info Mercato !

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Loïc Désiré, le directeur sportif du Stade Rennais, a fait une sortie forte sur ses objectifs à venir. Ça va bouger du côté du SRFC.

Mercato Stade Rennais : « Il y aura encore quelques joueurs à sortir »

Septième du classement de Ligue 1, à seulement trois points de l’Olympique Lyonnais, quatrième, le Stade Rennais reste en course pour une place européenne la saison prochaine. En marge de cela, la direction travaille déjà sur le mercato d’été qui s’annonce à grands pas. Dans les colonnes du quotidien L’Équipe, le directeur sportif du club breton a levé un coin de voile sur la priorité du SRFC.

À en croire les propos de Loïc Désiré, les supporters rennais ne devront pas s’attendre à des coups d’éclat. Plutôt que de multiplier les signatures plus ou moins exotiques, le Stade Rennais entend revenir à l’essentiel pour apporter à Franck Haise les renforts, dont il aura besoin la saison prochaine. Non sans avoir auparavant fait le ménage.

« Si je travaille sur le prochain mercato avec le coach ? Oui. Déjà, il y aura encore quelques joueurs à sortir qui vont revenir. Moins que l’année dernière, et j’aimerais qu’on n’en arrive plus à 20-25 mouvements ou à se dire qu’il faut enlever 5-6 joueurs, même si on a des propriétaires qui nous permettent de recruter avant d’en sortir, c’est la grande force. C’est aussi le moment, où l’on décide quels jeunes pourront intégrer le groupe pro. Et puis bien sûr notre fin de saison décidera des ajustements à faire », a expliqué Loïc Désiré.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Stade Rennais : Bonne nouvelle pour le derby à Brest !

À voir

ASSE : Un club de Ligue 2 fait une annonce folle sur Stassin

‎Stade Rennais : La mise au point de Rongier qui implique l’OM

D’après le site spécialisé Transfermarkt, le SRFC comptait près de 40 joueurs sous contrat la saison passée. Un surpeuplement que le Stade Rennais compte bien redresser dans les mois à venir.