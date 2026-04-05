‎Mercato PSG : Le coup de pression de Hakimi au Paris SG

‎‎À peine célébré pour son 200ᵉ match, Achraf Hakimi a profité de l’ambiance euphorique du vestiaire parisien pour glisser un message lourd de sens à sa direction après le succès face à Toulouse. Ce clin d’œil, mi-blague mi-avertissement, pourrait bien rouvrir un dossier stratégique pour le PSG.

‎‎Un vestiaire en fête… et une phrase qui résonne

‎Le PSG venait tout juste de plier Toulouse que la soirée prenait déjà une tournure inattendue. Le vestiaire savourait un succès maîtrisé 3-1, sourires complices avec Nasser Al-Khelaïfi… puis ce fameux « Et mon nouveau contrat alors ? »,lancé par Achraf Hakimi à Luis Campos. Le tout dans un vestiaire hilare, mais pas totalement dupe.

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‎Si la punchline a fait rire l’assistance, elle n’a échappé à personne : le Marocain ne s’exprime jamais sans raison. À Paris, chaque mot est un signal, et ce signal-là a visiblement été envoyé avec précision.

Mercato PSG : ‎Un coup de pression calculé de Hakimi

‎Sous contrat jusqu’en 2029, Hakimi n’est pas dans une urgence sportive ou administrative. Mais le joueur, pilier de l’axe fort parisien, sait parfaitement que son statut mérite reconnaissance sportive, mais aussi financière. À 27 ans, il entre dans ses années de maturité, celles où les grands clubs aiment frapper fort.

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‎Et l’ombre du Real Madrid, même balayée par son entourage, n’est jamais totalement anodine. Pour le PSG, habitué à perdre ses cadres à contretemps, ce type de message doit être entendu avant qu’il ne soit trop tard. ‎Derrière la plaisanterie, Hakimi rappelle indirectement son importance : 200 matchs, une régularité exemplaire, une présence offensive rare à son poste.