Liverpool humilié en Angleterre avant le choc contre le PSG

À cinq jours d’affronter le PSG en quart de finale aller de Ligue des Champions, l’équipe de Liverpool s’est lourdement inclinée en Angleterre ce samedi après-midi. Les hommes d’Arne Slot n’ont pas rassurés leurs supporters avant leur déplacement au Parc des Princes.

Manchester City corrige Liverpool en FA Cup

Avant de défier le PSG mercredi prochain en Ligue des Champions, Liverpool a été surclassé par Manchester City (0-4) en quart de finale de la FA Cup à l’Etihad Stadium, ce samedi après-midi. Dominateurs, les garçons de Pep Guardiola ont trouvé la faille avant la pause avec deux buts d’Erling Haaland (39e s.p., 45+2e).

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Au retour des vestiaires, Manchester City a enfoncé le clou par Antoine Semenyo (50e), sur une passe décisive de Rayan Cherki, et sur une nouvelle réalisation d’Haaland (57e). À noter qu’à l’image de son équipe, Mohamed Salah est passé totalement à côté de son match, l’attaquant égyptien de Liverpool ratant même un pénalty (64e).

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Déjà battus par Brighton en Premier League lors de leur match précédent, les Reds enchaînent avec une deuxième défaite consécutive. Les pensionnaires d’Anfield ne se mettent absolument pas dans de bonnes dispositions à quelques jours de leur quart de finale aller de Ligue des Champions, au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain. Mais le manager du club anglais se montre optimiste pour le déplacement à Paris.

Arne Slot espère une réaction de ses joueurs au Parc

Liverpool ne pouvait imaginer un pire scénario quatre jours avant sa double confrontation face au PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Surclassé par Manchester City ce samedi en FA Cup, Liverpool a subi une grosse désillusion avant d’affronter le Paris Saint-Germain mercredi lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sur ce rendez-vous européen, le manager des Reds Arne Slot attend une réaction de ses hommes.

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« Si les joueurs doivent montrer du caractère face au PSG ? C’est ce que les joueurs de Liverpool doivent faire : nous devons réagir face à cette défaite et cette saison décevante. Nous avons une chance de nous rattraper mercredi. Nous avons montré sur ce match, pendant seulement 35 minutes, que nous étions capables de rivaliser. Nous pouvons tirer des points positifs de ces 35 minutes, mais si nous défendons comme nous l’avons fait pendant les 20 minutes qui ont suivi, nous allons avoir de gros problèmes », a déclaré le coach néerlandais, Arne Slot, sur TNT Sports.