‎Mercato OM : Annoncé sur la Canebière, il se paie Marseille

‎‎L’enthousiasme du mercato à l’OM a parfois le goût d’un mirage. Présenté ces derniers jours comme une cible crédible du club phocéen pour dynamiser l’entrejeu, Eduard Spertsyan a brutalement douché les spéculations avec une sortie aussi ironique que cinglante.

Mercato OM : Une piste séduisante… mais peut-être trop belle pour être vraie

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‎À Marseille, chaque été ressemble à une course contre la montre. Après une saison conclue avec un billet européen en poche, la direction phocéenne cherche à injecter de la créativité dans un milieu de terrain souvent jugé irrégulier. Dans cette logique, le profil d’Eduard Spertsyan cochait plusieurs cases : technique, vision du jeu et capacité à faire basculer un match sur un éclair.

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‎Le meneur offensif arménien du FC Krasnodar s’est progressivement imposé comme l’un des talents les plus observés hors des grands championnats européens. Son nom circulait avec insistance autour de la Commanderie, alimentant une rumeur qui semblait prendre de l’épaisseur à mesure que le marché estival approchait.

‎La sortie d’Eduard Spertsyan qui refroidit Marseille

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‎Mais parfois, un dossier mercato ne meurt pas dans les bureaux d’un directeur sportif : il s’effondre devant un micro. Interrogé sur un intérêt supposé de l’Olympique de Marseille, Spertsyan n’a visiblement pas cherché à ménager le suspense. Avec une pointe d’humour, le joueur a laissé entendre qu’il découvrait lui-même cette information. Selon Transferfeed, il aurait assuré n’avoir jamais entendu parler d’un intérêt marseillais.

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‎Un démenti qui n’a rien d’anodin. Dans le football moderne, les joueurs évitent souvent de fermer publiquement une porte. Lorsqu’un international choisit au contraire d’afficher une telle distance avec une rumeur, le signal envoyé est généralement limpide : soit les discussions n’ont jamais réellement existé, soit elles sont encore trop embryonnaires pour mériter le moindre crédit.

‎Pourquoi ce dossier semble déjà refermé

‎Le véritable coup de frein se cache ailleurs. Le milieu offensif aurait prolongé discrètement son engagement avec Krasnodar jusqu’en 2029, verrouillant de facto toute perspective de départ à court terme. Pour Marseille, cela signifie surtout une réalité économique difficile à contourner : convaincre sportivement ne suffit plus lorsqu’un club possède une position contractuelle ultra-solide.

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‎La leçon est claire pour l’Olympique de Marseille : le mercato ne se gagne pas seulement sur les réseaux sociaux ou les emballements médiatiques. Derrière les rumeurs séduisantes se cache souvent une vérité plus froide, presque cruelle : certaines pistes n’ont jamais vraiment quitté le stade des fantasmes.