‎Mercato PSG : Vitinha au Real Madrid cet été ? Grosse annonce

L’avenir de Vitinha, devenu l’un des moteurs silencieux du PSG, revient encore dans les discussions du mercato. Alors qu’il confirme rester à Paris, son nom est de nouveau associé au Real Madrid, où une profonde reconstruction du milieu de terrain semble déjà engagée. Et ce, avec l’arrivée annoncée de Jose Mourinho.

‎Mercato PSG : Le Real Madrid cherche son nouveau maestro, Vitinha visé

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‎À Madrid, le temps des légendes laisse peu à peu place à une nouvelle partition. Depuis les départs successifs de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric, la Maison Blanche donne parfois l’impression d’avoir perdu cette boussole technique qui faisait tourner les grands soirs européens. ‎C’est précisément dans ce contexte que le nom de Vitinha refait surface avec insistance.

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Selon le journaliste espagnol Tomas Roncero, le Real Madrid ne disposerait que de deux profils capables de rééquilibrer son entrejeu : l’Espagnol Rodri et le milieu portugais du PSG. Une déclaration qui n’a rien d’anodin dans un club où chaque recrutement ressemble davantage à une opération chirurgicale qu’à un simple achat de confort.

‎Une déclaration forte qui fait parler

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‎Tomas Roncero n’a laissé que peu de place au doute sur ses préférences. « Quand on me demande quelle est la solution pour le milieu de terrain, je cite toujours deux noms : Rodri et Vitinha ; les autres me semblent être de second plan », a-t-il affirmé au micro d’El Larguero sur La Cadena SER.

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‎Le journaliste espagnol a également pointé le vide laissé par les anciens cadres madrilènes : « Un déficit qui s’est fait sentir à maintes reprises au cours de la dernière décennie, c’est que des légendes du club sont parties par la petite porte ». Une lecture qui traduit l’urgence ressentie du côté madrilène après une saison jugée insuffisante.

‎Vitinha, un profil taillé pour Madrid ?

‎Le Real Madrid apprécie le profil de Vitinha, mais rien n’indique aujourd’hui un départ imminent du PSG. Le club parisien considère le Portugais comme un élément structurant de son projet sportif, particulièrement dans un collectif recentré sur la maîtrise technique. ‎L’intérêt madrilène s’explique pourtant facilement.

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Vitinha possède cette capacité rare à accélérer ou calmer un match sans bruit, presque avec l’élégance discrète d’un chef d’orchestre qui n’a pas besoin de lever la voix pour imposer le rythme. Dans une équipe en quête d’un nouveau cerveau du jeu, son profil coche beaucoup de cases. ‎Reste désormais à savoir si Paris ouvrira seulement la porte. Et au PSG, on ne brade généralement pas les artistes capables de faire respirer le ballon.