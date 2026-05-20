‎ASSE-OGC Nice : La LFP va confirmer un énorme coup dur

‎‎À quelques jours du barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice, une décision disciplinaire attendue pourrait sérieusement rebattre les cartes. Les Verts, encore portés par l’adrénaline de leur qualification, voient soudain apparaître une fenêtre d’opportunité inattendue face à un adversaire diminué.

‎ASSE-OGC Nice : Un coup de pouce inattendu pour Saint-Etienne ?

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‎L’ASSE n’a plus le luxe de regarder derrière. Après un combat éprouvant pour prolonger sa saison, le club stéphanois s’apprête à jouer son avenir face à un OGC Nice aux ambitions multiples. Entre finale nationale et survie sportive, les Aiglons avancent sur une corde raide.

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‎Et dans ce genre de rendez-vous, chaque détail pèse le poids d’un vestiaire. Une suspension, un absent majeur ou un simple grain de sable peuvent faire basculer une confrontation. Cette fois, le contretemps pourrait être loin d’être anecdotique pour les Niçois.

‎Elye Wahi vers une absence confirmée

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‎Selon toute vraisemblance, la commission de discipline de la LFP doit officialiser une sanction qui priverait Nice d’un élément offensif essentiel : Elye Wahi. L’attaquant, sanctionné après une accumulation de cartons jaunes, devrait manquer le premier acte du barrage face à Saint-Étienne.

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Nice devrait donc évoluer sans son principal dynamiteur offensif lors du match aller contre l’AS Saint-Etienne. Une absence qui change forcément les plans du staff azuréen, surtout dans un stade Geoffroy-Guichard réputé pour transformer les soirées tendues en véritables tempêtes émotionnelles.

‎Pourquoi ce coup dur peut tout changer

‎Au-delà des statistiques, l’impact psychologique mérite d’être souligné. Wahi incarne la profondeur, la percussion et cette capacité à créer du désordre dans une défense sous pression. Sans lui, Nice risque de perdre une part de sa spontanéité offensive. Côté stéphanois, l’idée n’est évidemment pas de crier victoire avant l’heure.

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Le football adore rappeler qu’il n’obéit à aucune logique écrite. Mais dans un barrage où chaque détail devient un levier stratégique, perdre un homme fort ressemble rarement à une simple formalité. Pour l’ASSE, cette nouvelle pourrait valoir bien plus qu’un petit sourire discret dans les couloirs du Chaudron.