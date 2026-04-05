‎Mercato FC Nantes : 38 M€, Kita va toucher le jackpot

Le FC Nantes tremble sportivement, mais pourrait sourire financièrement : une offre de 38 M€ venue de Strasbourg bouscule le mercato des Canaris. Entre survie économique et avenir sportif incertain, Waldemar Kita se retrouve face à l’une des décisions les plus stratégiques de son mandat.

‎‎Mercato FC Nantes : Waldemar Kita face à un dilemme stratégique

‎L’annonce venue d’Alsace a l’effet d’un coup de tonnerre : Strasbourg, soutenu par l’armada financière de BlueCo, serait prêt à investir 38 M€ pour Matthis Abline et Tylel Tati. Une offensive rare à ce niveau du marché français, et encore plus surprenante pour des Nantais qui se battent pour leur maintien.

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‎Dans les couloirs de la Jonelière, personne n’ignore que cette somme représenterait une véritable bouffée d’air. Nantes n’a plus la marge de manœuvre d’autrefois, et chaque décision économique devient un exercice d’équilibriste.

‎Strasbourg avance, Nantes vacille

‎Le projet alsacien séduit : continuité sportive, exposition, passerelle potentielle vers Chelsea… Abline et Tati ne ferment aucune porte. Et dans un foot où les signaux financiers comptent autant que les promesses sportives, Strasbourg a pris une longueur d’avance.

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‎Pour autant, rien n’est acté. Waldemar Kita reste un négociateur coriace, un patron qui ne lâche jamais un actif stratégique sans tirer jusqu’au dernier euro. Si descente il y a, la pression s’accentuera ; si maintien il y a, la discussion changera d’échelle.

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‎Au-delà du transfert, ceci révèle un FC Nantes à la croisée des chemins. Vendre pour survivre ou préserver son ossature pour rebondir ? Dans l’histoire récente du club, rares sont les dossiers où sport et finances se sont autant percutés. ‎Une chose est sûre : si les 38 M€ arrivent sur la table, Kita ne pourra plus faire semblant.