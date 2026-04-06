‎Mercato ASSE : KSV sort l’artillerie lourde pour la Ligue 1

‎En pleine lutte pour la montée en Ligue 1, l’ASSE accélère son mercato. Et derrière les murs du centre sportif Robert-Herbin, un nom tourne en boucle : celui d’un cadre rompu aux batailles du haut niveau.

‎‎Une stratégie qui change de dimension

‎Alors que la montée en Ligue 1 impose une mutation rapide du groupe, KSV semble avoir décidé de sortir du cadre. En interne, Saint-Étienne réfléchit à ajouter un joueur confirmé, un profil rare dans la politique récente basée sur la jeunesse et la revente. Le message est clair : la L1 ne pardonnera aucune approximation.

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‎Les dirigeants veulent bousculer l’équilibre du vestiaire avec une touche d’expérience capable de stabiliser les moments chauds. Une donnée que Philippe Montanier connaît bien, lui qui a toujours valorisé les joueurs capables de “tenir une équipe dans le dur”. En ce sens, le club stéphanois aurait coché le nom de Gauthier Hein selon Mohamed Toubache-Ter.

‎Mercato ASSE : Hein, la future star de Saint-Etienne ?

L’ailier de 29 ans évolue au FC Metz avec une expérience remarquable de Ligue 1. Cette saison, il compte déjà 6 buts et 4 passes décisives, de quoi attirer l’attention dans le Forez. Mais derrière cette piste se cache aussi une crainte : celle d’un départ au sein des zones offensives. Anticiper, c’est gouverner, dit-on dans le Forez.

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L’ASSE veut donc éviter de revivre les trous d’air de la saison passée et s’assurer un relais technique fiable. ‎La vraie lecture stratégique : KSV ne renie pas son modèle, il l’adapte. L’expérience ne devient pas la règle, mais un outil pour sécuriser l’arrivée en Ligue 1 un choix assumé, presque politique, pour inscrire le club dans la durée