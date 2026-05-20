Mercato OL : Lyon fixe le prix d’un joueur très sollicité

L’OL a fixé le prix pour l’un de ses joueurs, convoité en Premier League en Angleterre et en Serie A en Italie.

Mercato : Leeds et Brentford foncent sur Tanner Tessmann, l’OL exige 20 M€

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L’OL a déjà dressé une liste de joueurs en instance de transfert, potentiellement. Tanner Tessmann figure sur cette short list. En quête de liquidité pour boucler son budget 2026-2027, le club rhodanien a prévu des ventes, comme annoncé par Matthieu Louis-Jean et confirmé par Paulo Fonseca, à l’issue de la saison.

Selon nos informations, le milieu de terrain intéresse Leeds United et le FC Brentford en Premier League. Depuis le mercato d’hiver, il est visé aussi par la Lazio Rome en Italie. En en cas d’offres intéressantes, l’Olympique Lyonnais ne retiendra pas le joueur de 24 ans. D’ailleurs, le club rhodanien attend entre 20 et 25 millions d’euros pour son transfert, selon les informations de The Athletic.

Lyon ne bradera pas l’international américain

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Acheté à 6 millions d’euros à Venezia (Italie), Tanner Tessmann est pourtant valorisé à 10 millions d’euros. Comme on peut le constater, Lyon cherche certes à renflouer ses caisses, mais il ne bradera pas ses joueurs très sollicités.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’International américain (14 sélections, 1 but) est un joueur majeur de l’équipe de Paulo Fonseca. Grâce à sa polyvalence, il a été titulaire à 22 reprises en 29 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. Il a également joué 9 des 10 matchs de l’OL en Ligue Europa. Il a aussi fait trois apparitions en coupe de France.

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Tanner Tessmann sort donc d’une saison pleine avec les Gones. En plus de son profil, ses prestations et sa régularité ont évidemment attiré l’attention des recruteurs.