PSG Mercato: Luis Campos débusque un nouveau crack au Brésil

Fidèle à sa stratégie, le PSG cible à nouveau un très jeune talent à fort potentiel. Luis Campos serait même déjà passé à l’offensive pour recruter ce crack brésilien lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Un prodige de Palmeiras dans le viseur

Le Paris Saint-Germain continue de préparer l’avenir. Luis Campos a déjà des idées en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain mercato estival. Toujours à la recherche d’opportunités pendant les périodes de recrutement, le conseiller sportif parisien aurait flashé sur le profil d’un jeune milieu offensif brésilien.

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En effet, selon les informations d’ESPN Brasil, Luis Campos aurait jeté son dévolu Erick Belé. Milieu offensif de 19 ans, il évolue sous les couleurs de Palmeiras. Avec les U20 brésiliens, il avait inscrit deux buts lors des deux victoires face au Paraguay.

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Luis Campos aurait jeté son dévolu sur le milieu offensif de 19 ans évoluant à Palmeiras.



Déjà courtisé par Liverpool et Parme, il est estimé à 40 M€ par son club.



(@ESPNBrasil) pic.twitter.com/IkBYhEOFq4 — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) April 6, 2026

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Le média sportif ajoute que le Paris Saint-Germain serait même disposé à formuler une offre de 20 millions d’euros au club brésilien pour s’attacher les services d’Erick Belé. Milieu offensif élégant et doté d’une excellente vision du jeu, le natif de Flores da Cunha intéresse également d’autres grands clubs européens, si bien que ses dirigeants se montraient déjà gourmands.

Le PSG à la lutte avec Liverpool pour Erick Belé

Dans l’information d’ESPN, Erick Belé apparaît surtout comme un talent observé de près sur le marché, au milieu d’une concurrence déjà annoncée. Outre le PSG, Liverpool et Parme seraient aussi sur les rangs pour recruter le joueur de Palmeiras, qui réclamerait au moins 40 millions d’euros pour le laisser partir.

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Pour tenter de le conserver, Palmeiras souhaiterait d’ailleurs aussi promettre à Belé davantage de temps de jeu en équipe première. Reste à voir si le Paris SG voudra s’aligner sur le montant demandé par le club brésilien pour signer Belé cet été. Affaire à suivre…