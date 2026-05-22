Mercato FC Nantes : Kita provoque la colère des supporters

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita prend du temps pour choisir le prochain coach. Plusieurs cibles s’éloignent du club.

Mercato FC Nantes : la piste Der Zakarian démentie

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Le dossier du futur entraîneur du FC Nantes se complique. Les dirigeants nantais cherchent un nouveau coach pour la saison prochaine, mais une piste importante vient de tomber à l’eau : celle de Michel Der Zakarian.

Ces derniers jours, le retour de l’ancien coach nantais était évoqué. Beaucoup imaginaient déjà le technicien arménien reprendre les commandes pour lancer la reconstruction du club. Mais la tendance a changé. Mohamed Toubache-Ter a refroidi l’ambiance en affirmant qu’il n’existe actuellement rien entre Nantes et MDZ.

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Les Kita n’arrivent donc pas à convaincre un nouveau technicien. Plus les jours passent, plus le chantier paraît confus. Et autour du club, les doutes grandissent. La situation inquiète aussi Emmanuel Merceron. L’observateur du FC Nantes estime que le dossier prend une mauvaise tournure.

Selon lui, la piste menant à Olivier Pantaloni, considérée comme sérieuse, aurait été mal gérée. Nantes se retrouve désormais sans véritable favori et navigue dans le brouillard. Emmanuel Merceron évoque même un véritable chemin de croix pour les dirigeants nantais, incapables pour l’instant de boucler un choix clair, solide et convaincant.

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Cette situation commence à inquiéter les supporters. Après une saison difficile et une relégation douloureuse, le FC Nantes devait rapidement envoyer des signaux forts. Or, aujourd’hui, rien ne semble réellement stabilisé. Le choix du prochain entraîneur sera capital. Nantes doit retrouver une dynamique, reconstruire un vestiaire compétitif et éviter de s’enliser en Ligue 2. Mais à ce stade, aucune solution évidente ne se dégage.