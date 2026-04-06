Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif proche de signer ?

Un duel s’installe entre deux cadors de Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Entre le Stade Rennais et le LOSC, la bataille pour recruter un jeune talent de Ligue 2 commence.

Mercato : Le Stade Rennais et le LOSC à la lutte pour une pépite de Ligue 2

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, du beau monde, dont le Stade Rennais tourne autour d’un nom : Anto Sekongo. À 21 ans, ce milieu offensif de l’USL Dunkerque s’impose comme la révélation du championnat. Selon Média Foot, les deux clubs breton et nordiste surveillent attentivement son profil pour le prochain mercato estival.

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Il est difficile d’ignorer ses performances. Cette saison, le jeune prodige totalise 8 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres. Ces chiffres prouvent une régularité et une efficacité exceptionnelles pour son âge. Véritable meneur de jeu, Sekongo séduit par ses solides performances.

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Le profil du Dunkerquois répond aux ambitions des deux formations. Rennes et Lille souhaitent rajeunir leur entrejeu en intégrant de la créativité. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Sekongo ne montre aucun signe d’impatience. Mais l’appel de la Ligue 1 rend un départ estival très probable. Pour Dunkerque, l’opportunité de toucher un joli chèque grâce à un joueur acquis à bas prix est réelle. Sur Transfermarkt, il vaut 3 millions d’euros.

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