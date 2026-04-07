ASSE : KSV et le timing parfait pour relancer Saint-Etienne

L’ASSE a changé d’entraîneur, fin janvier, après deux défaites consécutives. Revenu sur la décision de Kilmer Sports Ventures, Loïc Perrin valide leur choix. En plus, il justifie le départ d’Eirik Horneland.

Perrin : « Changement d’entraîneur à l’ASSE, un tournant décisif de la saison »

Kilmer Sports Ventures a limogé Eirik Horneland au profit de Philippe Montanier, fin janvier 2026, dans la foulée de sa deuxième défaite consécutive en Ligue 2. En course pour la montée directe en Ligue 1, l’ASSE était en perte de vitesse quand les décideurs du club ont changé l’entraîneur.

Elle avait chuté à la 4e place au classement. Un tournant décisif de la saison pour les Stéphanois. Et les effets du changement ont été immédiats. Les Verts ont lancé une série d’invincibilité avec leur nouveau coach, soit 6 victoires et 2 nuls en 8 matchs consécutifs.

À voir

OM : Greenwood, une nouvelle polémique éclate au grand jour

Ils sont désormais 2es sur le podium, à 4 points du leader l’ESTAC. Une performance saluée par Loïc Perrin : « Le changement de coach a été le tournant de la saison. ça va mieux […]. Un club de foot vit au rythme des résultats. Aujourd’hui, on a la chance d’être dans une période positive ».

Saint-Etienne : Montanier et le changement de mentalité

Philippe Montanier a changé l’état d’esprit des joueurs et a apporté plus de sérénité, défensivement notamment. « Via le changement d’entraîneur, il y a eu cette remise en question de tout le monde et je trouve que collectivement, on a quand même changé les choses. Individuellement, on a de la qualité, mais je pense qu’on ne défendait pas collectivement tous ensemble, avant. C’est une prise de conscience des joueurs avec forcément des nouvelles directives qui aident. Je pense que la prise de conscience des joueurs a fait la différence », a expliqué le Directeur sportif de l’AS Saint-Etienne sur la Chaîne You Tube de Jérôme Gallo.

Le dirigeant du club ligérien a aussi évoqué le limogeage d’Eirik Horneland. « Je considère qu’Eirik a fait du bon travail, il y avait une idée de jeu […] qui correspondait à Saint-Étienne, je trouve. Malheureusement, il n’a pas réussi à la transmettre aux joueurs, et les joueurs n’ont peut-être aussi pas été assez réceptifs. Ça fait partie de la vie d’un club de foot », a-t-il commenté.

Horneland : Un bilan insuffisant pour la montée en Ligue 1

En effet, l’ASSE a été reléguée en Ligue 2 avec le technicien norvégien, mais il avait été maintenu à son poste pour ramener l’équipe en Ligue 1. Cependant, son bilan était contraire à celui d’un prétendant à la montée en Ligue 1. Il était de 10 victoires, 7 défaites et 4 nuls en 21 journées de championnat.

Lire aussi sur l’ASSE :

« Après un début de saison qui avait été en demi-teinte, des bonnes choses et des moins bonnes. Une période difficile au niveau des résultats, quand on est l’ASSE en Ligue 2, on s’attendait à mieux. On a été déçu globalement de la première partie de saison », a indiqué Loïc Perrin.