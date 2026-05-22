Mercato : Eli Junior Kroupi au PSG ? Une lourde charge tombe

Révélation de la saison en Premier League, Eli Junior Kroupi a été l’un des hommes forts de Bournemouth. Associé au PSG, l’attaquant de 19 ans aura-t-il sa place dans le onze de Luis Enrique ?

Mercato : Walid Acherchour conseille Eli Junior Kroupi au PSG

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À la recherche d’un calibre au poste de numéro 9, le Paris Saint-Germain fait partie des grands clubs européens intéressés par le profil d’Eli Junior Kroupi, le phénomène français de Bournemouth. Dans L’After Foot ce jeudi sur les ondes de RMC, Walid Acherchour a lancé un appel aux dirigeants parisiens pour recruter l’ancien buteur du FC Lorient cet été.

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Pour lui, le profil idéal à aller chercher pour compléter le puzzle de Luis Enrique, c’est l’international espoir français. « Eli Junior Kroupi, c’est le profil à aller chercher pour le PSG. C’est un joueur qui me fait de l’effet, qui m’excite », explique Walid Acherchour.

Pour sa première saison en Premier League, Eli Junior Kroupi a inscrit 13 buts en 32 matchs avec Bournemouth. À trois semaines de l’ouverture du mercato estival, des voix s’élèvent toutefois pour prévenir le jeune homme sur le risque de signer pour le Paris SG à ce moment de sa carrière.

« Kroupi ? Si je suis son agent, je ne sais pas si je lui conseille le PSG »

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030 avec Bournemouth, Eli Junior Kroupi pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato d’été. Plusieurs grands clubs comme le PSG, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United, Newcastle United, Liverpool et Chelsea étant tous sur les rangs pour s’offrir les services du natif de Lorient.

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Sur RMC, Daniel Riolo a, lui, déconseillé au jeune avant-centre de poursuivre son aventure en Premier League plutôt que de venir au PSG pour être le remplaçant d’Ousmane Dembélé. « Eli Junior Kroupi ? Si je suis son agent, je ne sais pas si je lui conseille le PSG », a notamment lâché le chroniqueur, qui conseille l’Angleterre au joueur.

« Arsenal, je pense qu’il y a plus de places, parce que c’est plus ouvert. Kroupi est déjà en Angleterre et très souvent tu y restes. Quand tu es en Premier League, tu as un championnat ultra concurrentiel, les joueurs adorent et kiffent la Premier League. Le PSG, tu vas jouer des matchs de Ligue des Champions sans être persuadé chaque année d’aller au bout.

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Ce n’est pas écrit à l’avance. Je suis l’agent d’Eli Kroupi, je lui dis : ‘je vais te trouver un club, Manchester United, Arsenal, tu vas rester en Angleterre, tu ne vas pas aller faire le remplaçant de Dembélé », a expliqué Daniel Riolo. Reste maintenant à voir ce que va faire Eli Junior Kroupi pour son avenir lors du prochain mercato estival.