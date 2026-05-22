Al-Ittihad : De champion à déception, la descente des Tigres

En 2024-2025, Al-Ittihad est au sommet du football saoudien. Porté par Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho ou encore Moussa Diaby, le club est tout en haut et rien ne prédit un effondrement. Mais c’est bien ce qu’il s’est passé cette saison. Comment les Tigres ont-ils pu tomber si bas ?

Un champion inconnu sur le terrain

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Un début de saison convaincant, mais pas suffisant, qui conduit, après seulement quatre matchs de championnat, au licenciement de Laurent Blanc. Le licenciement fit immédiatement effet, mais pas dans le bon sens. Les changements tactiques ne tiennent pas, ce n’était plus un collectif mais une équipe qui misait sur ses individualités, surtout sur Benzema qui dut endosser le rôle de leader et de super-héros.

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Et en AFC Champions League, les critiques et l’ambiance hostile envers le club furent si fortes que les joueurs n’eurent jamais l’occasion de dominer ou de montrer leur présence. Cela a poussé plusieurs joueurs, notamment des cadres de l’effectif, à discuter de leur avenir.

Un mercato raté

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Alors que le mercato d’hiver aurait dû remotiver les troupes en apportant du sang neuf et en se débarrassant des éléments perturbateurs, c’est le contraire total avec un choc total pour les fans : Benzema quitte le club et rejoint Al-Hilal. Un transfert qui ne passe pas auprès des fans, le capitaine qui part chez un rival quand le club est en difficulté, personne ne s’attendait à cela.

Et puis ce fut ensuite au tour de N’Golo Kanté de prendre la route en direction du Fenerbahçe et de la Turquie pendant que Youssef En-Nesyri fit le chemin inverse et rejoint le club en tant que remplaçant du Nueve. Malgré l’arrivée de George Ilenikhena en provenance de Monaco, la saison était déjà finie sans que le club ou les fans ne le sachent.

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Des résultats en dents de scie, des défaites face à leurs concurrents directs, le club qui avait réalisé le doublé l’année d’avant oublie définitivement le titre en février 2026. Dès lors, le seul objectif est de réussir à accrocher une place en qualification pour les coupes asiatiques, et même ça, ils l’ont obtenue grâce à un énorme coup de chance.

Finalement, cette saison 2025-2026 est plus une saison de transition qu’une saison ratée. Le mercato hivernal a complètement modifié l’effectif et certains joueurs ne se sont pas encore adaptés au championnat.

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Il faudra miser sur un grand mercato estival pour préparer la saison 2026-2027 et bien commencer la préparation pour avoir un collectif bien rodé. Désormais, les cartes sont entre les mains des joueurs et des dirigeants du club de Djeddah.