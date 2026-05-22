Mercato : Officiel ! Un grand nom débarque au Stade Rennais

Comme annoncé cette semaine, le Stade Rennais opère un important changement au sein de son organigramme. Le club breton a officialisé la nouvelle ce vendredi après-midi.

Mercato : Nicolas de Tavernost remplace Cerutti au Stade Rennais

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C’était fortement pressenti, c’est désormais officiel depuis ce vendredi après-midi. Nicolas de Tavernost remplace Guillaume Cerutti au Conseil d’Administration du Stade Rennais. À peine parti de LFP Media, le dirigeant français de 75 ans rejoint le club breton au titre de président du Conseil d’Administration.

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« Guillaume Cerutti quitte ses fonctions de Président du Conseil d’Administration du Stade Rennais F.C. Il sera remplacé par Nicolas de Tavernost. Figure majeure du paysage audiovisuel français, Nicolas de Tavernost a construit sa carrière dans la structuration et le développement de grands groupes médias, notamment à la tête du groupe M6 qu’il a dirigé pendant près de quarante ans. Ancien vice-président de CMA Média, Nicolas de Tavernost a piloté, il y a un an, le lancement de Ligue 1+.

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Il dispose également d’une grande connaissance du football professionnel pour avoir accompagné avec M6 les Girondins de Bordeaux de 1999 à 2018. Le Stade Rennais F.C. souhaite la bienvenue à Nicolas de Tavernost et tient à remercier Guillaume Cerutti pour son mandat Rouge et Noir exercé avec passion et professionnalisme », écrit le SRFC sur son site officiel.

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Nommé DG de LFP Media en avril 2025, Nicolas de Tavernost a été le maître d’œuvre de la création de la plateforme Ligue 1+ qui diffuse les rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais ne se sentant pas soutenu par l’ensemble des clubs de L1, il avait décidé de quitter son poste après l’échec de l’acquisition des droits de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde 2026, finalement attribués par la Fifa à BeIN Sports. Son successeur à la direction de LFP Media sera présenté aux clubs dans le courant de la semaine prochaine et officiellement désigné le 3 juin, selon l’AFP.

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Il arrive à la tête du Stade Rennais alors que le club sort d’un exercice plutôt réussi conclu à la 6e place de la Ligue 1 avec à la clé une qualification pour une Coupe d’Europe (Ligue Conférence ou Ligue Europa en cas de victoire de Lens en Coupe de France ce vendredi contre Nice).